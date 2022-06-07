Осетр в Байкале как бы есть, но его как бы нет

Необходимо принимать комплекс мероприятий программы по сохранению байкальского осетра.Об этом заявила заместитель начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Занна Воронова.«Только охранные мероприятия не дают должного эффекта. Обязательно должны быть на озере территории, которые бы ограничили возможность браконьерского лова», - отметила она.Кроме того, остается открытым и вопрос по состоянию естественных популяций осетра в акватории озера Байкал. Последние исследования проводились еще в 2000 году, с тех пор свежих данных по количеству осетровых в озере нет.«Нет возможности изучить, «краснокнижный» статус осетра накладывает свои проблемы. У Росприроднадзора нет возможности исследовать, у научных организаций нет права изучать, вот поэтому такая ситуация. Но могу убедительно подтвердить, что осетр в Байкале есть. Вопрос – сколько?» - сказала Занна Воронова.Как оказалось, потребности Байкала в искусственном воспроизводстве ценной рыбы еще велики.«Потребности Байкала, по последним данным научных организаций, составляют 4 миллиона подрощенной молоди осетра в год, чтобы он стабильно восстанавливался. Но в нынешних условиях сделать это нереально, нужны большие мощности, создание современной садковой базы, модернизация оборудования. На все это необходимы серьезные финансовые средства, - перечислил проблемы начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод»Леонид Михайлик.Перспективы развития рыбоводного хозяйства в Бурятии обсудили депутаты Народного Хурала в ходе выездного рабочего совещания в Селенгинский район на Гусиноозерское осетровое рыбоводное хозяйство, сообщили в пресс-соужбе республиканского парламента.Рабочая поездка членов комитета Народного Хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку – часть цикла рабочих поездок и мероприятий, связанных с проблемой восстановления промышленного рыболовства на Байкале и в целом перспектив рыбоводного хозяйства в республике. В выездном совещании также приняли участие депутаты комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.Деятельность рыборазводных заводов в Бурятии находится в поле внимания парламентариев. Как отметил председатель комитета Дмитрий Швецов, сегодня идет реконструкция Большереченского рыбоводного завода:«Совместно со всеми заинтересованными ведомствами, научным сообществом мы преследуем одну цель – восстановление биомассы и разнообразия на озере Байкал».На Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве ведутся работы по воспроизводству байкальского осетра и сазана. Ежегодно хозяйство способно производить выпуск около 100 тысяч молоди осетра и 800 тысяч молоди сазана. Как рассказал Леонид Михайлик, в этом году до 150 тысяч байкальского осетра и более 700 тысяч молоди сазана будет выращено именно на этом заводе. Вся рыба пополнит водоемы республики: сазан будет выпущен в Гусиное озеро и в реку Селенга, осетр - в озеро Байкал.По итогам поездки в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание. Дмитрий Швецов отметил, что рассматриваемый вопрос по развитию рыбного хозяйства республики имеет и высокое социальное значение:«Наши прибрежные поселения в свое время были ориентированы на добычу рыбы. Сегодня жизнь во многих поселках и селах замерла. Нужно снова вдохнуть жизнь в прибрежные поселения, обеспечить занятость населения, возвращение молодежи и закрепление их на местах», - подчеркнул он.Фото: Народный Хурал Бурятии