Государственные и муниципальные заказчики Бурятии задолжали бизнесу более 81 млн руб

Сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимательским сообществом Бурятии составляет 81,5 млн руб. Это второй показатель в Дальневосточном федеральном округе. Забайкальский край (160 млн руб), Хабаровский край (56 млн руб) края, Сахалинская область (48,3 млн руб), сообщили в прокуратуре Бурятии.Общая сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом в ДФО превышает 460 млн рублей. Об этом говорилось на совещании по мерам по повышения эффективности государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке в условиях внешних ограничений. На совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина и полномочного представителя президента РФ рации в ДФО Юрия Трутнева рассмотрены вопросы развития преференциальных режимов на дальневосточных территориях, снижения административного давления на бизнес.Более чем три четверти (77%) российских бизнесменов адаптировались к новым экономическим условиям, остальные 23%, в числе которых и резиденты территорий опережающего развития и свободного порта «Владивосток», столкнулись с объективными сложностями. Таковы данные исследования института уполномоченного по защите прав предпринимателей.Дмитрий Демешин, открывая совещание, отметил, что в изменившихся реалиях внешнего санкционного воздействия Дальний Восток становится для России новыми «воротами» в сторону рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.О правильном векторе межведомственного взаимодействия по защите бизнеса свидетельствует позитивная динамика – рост числа резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, увеличение численности рабочей силы, снижение количества безработных граждан. Инвесторами уже реализовано свыше 500 проектов с реальным вложением 2,5 трлн рублей и созданием почти 100 тысяч рабочих мест.Из свыше 20 тыс заявленных ведомствами на текущий год проверок – прокуратурой исключено более половины (10,6 тыс). По заявлениям органов контроля на внеплановые мероприятия отказано в согласовании по 68 % (1,3 тыс) проверок.Вместе с тем практика прокурорского надзора наряду с положительными тенденциями показывает наличие отдельных проблем, решение которых требует дополнительных усилий. Среди сложностей бизнеса: продление сроков поставок оборудования, материалов, проблемы с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ и другие.Имеются сложности при строительстве 52 объектов, первоначальный срок возведения которых уже истек, решение которых предстоит продолжить во взаимодействии органов власти и прокуратуры.Дмитрий Демешин обратил внимание участников на то, что с учетом поручений главы государства по форсированию темпов инфраструктурного строительства дорожной сети на Дальнем Востоке на ближайшие 5 лет предстоит сконцентрировать максимум усилий.С предложениями по дальнейшему развитию бизнеса, улучшению инвестиционной обстановки выступили глава минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Конкретные мероприятия экономического характера обозначены полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.Он отметил, что темпы роста инвестиций, объемов строительных работ и промышленного производства превышают среднероссийские показатели в 1,5 – 2 раза. Принципиально важно обеспечить взамен разрушенных международных связей обеспечить доступность финансовых ресурсов, необходимых для реализации проектов.«Совместная работа министерства с органами прокуратуры уже становится традицией в последние годы. И мне кажется, это обоснованно и эффективно. Та работа, которая проводится министерством – это, по сути дела, создание нового пути. А в создании нового нельзя избежать ошибок и деформаций. И я благодарен органам прокуратуры за то, что вы эти деформации помогаете устранять», - подчеркнул Юрий Трутнев.В ходе обсуждения также выработаны решения по противодействию угрозам экономической безопасности в области реализации государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока.Фото: dfo.gov.ru