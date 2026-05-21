Директор строительной компании отправлен в колонию за мошенничество

Директоров строительных компаний начинают все чаще садить за решетку. Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 41-летнему директору строительной фирмы, обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает в Telegram-канале “Суды 38”, мужчина, будучи генеральным директором, заключил государственный контракт на строительство участковой больницы. В период с декабря 2022 года по февраль 2024 года он, обманув должностных лиц заказчика, представил недостоверные сведения о стоимости выполненных работ. В результате бюджету Иркутской области и федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

Уголовное дело, насчитывающее более 55 томов, рассматривалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

По приговору суда, осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскано 9,2 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Осужденный взят под стражу в зале суда. Арест, наложенный на его имущество, сохранен до полного погашения исковых требований. Приговор пока не вступил в законную силу.

Новый обвинительный тренд по отношению к топ -менеджменту строительного бизнеса, всё активнее распространяется в регионе. Что вынуждает руководителей строительных организаций подумывать о том, что строительная сфера сегодня это слишком рискованный бизнес. Сами строители все чаще говорят, что им проще продать технику, положить деньги в банк, жить на проценты и спать спокойно.

