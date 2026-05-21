Монголия превращается в азиатского тигра

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провел встречу с представителями Центрального банка (Монголбанка) и других финансовых учреждений. В мероприятии приняли участие около 1300 представителей банковско-финансового сектора, - сообщил портал «Монцамэ».Президент выразил благодарность сотрудникам за их вклад в государственную денежно-кредитную политику, поддержание стабильности национальной валюты и предоставление финансовых услуг. Были озвучены положительные экономические показатели: в 2025 году рост экономики на 6,8%, ВВП на душу населения свыше 7000 долларов США, увеличение валютных резервов до 7 миллиардов долларов и достижение исторического максимума кредитного рейтинга страны. По словам президента, эти достижения являются прямым результатом работы финансового сектора.Глава государства призвал к дальнейшим усилиям по укреплению национальной валюты, повышению доверия клиентов и улучшению качества финансовых услуг. Президент Монголбанка С.Наранцогт подчеркнул, что политика по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности дает положительные результаты, несмотря на существующие вызовы. По его данным, в первом квартале рост ВВП достиг 7,9%, экспорт вырос более чем на 60%, а валютные резервы составили 7,3 миллиарда долларов США.Это просто не неслыханные темпы экономического роста, которые превышают показатели большинства азиатских стран, в том числе и Китая. Если темпы экономического роста будут продолжены, то монгольская экономика может повторить путь «азиатских тигров» - Кореи, Тайланда и других стран. Коммерческие банки в рамках национальных инициатив активно предоставляют льготные кредиты аграрному и производственному секторам, что способствует открытию новых производств, увеличению экспорта кашемира и наращиванию перерабатывающих мощностей. Также президент Монголбанка отметил, что это стало возможным, в том числе, благодаря государственной поддержке и активной работе коммерческих банков.Фото: Номер один