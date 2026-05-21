В Окинском районе Бурятии выпало 30 см снега

Пока Закаменский район Бурятии заливают дожди, на севере республики идет снег. Как отметили в «Бурприроде», за ночь там выпало 30 см снега. Днем снегопад не прекратился и добавил сугробам еще несколько сантиметров. Сейчас высота снежного покрова на территории природного парка «Шумак» достигает 40 см.

По словам госинспектора Людмилы Ивановой, когда прекратил идти снег, начался дождь.

- У природы нет плохой погоды, - подытожили в БУ «Бурприрода».

Фото: Бурприрода