В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов

В Иркутской области и Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге проводится комплексное обследование железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В рамках ежегодной плановой инспекции специалисты проверяют исправность устройств автоматической сигнализации и заграждений, а также состояние настилов для движения автомобилей, наличие предупреждающих знаков и другие элементы. В осмотре принимают участие представители муниципалитетов, владельцев автодорог и Госавтоинспекции.Всего в границах Восточно-Сибирской железной дороги эксплуатируется 215 переездов. Ежегодно проводится их техническое обновление. В 2026 году на капитальный и текущий ремонт переездов выделен 41 млн рублей.На эти средства на полигоне ВСЖД капитально отремонтируют 8 переездов: три – в Иркутской области и пять – в Бурятии. В рамках комплексного обновления запланировано асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков. Еще на пяти железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 58 – запланирован текущий ремонт.Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта. При этом основной причиной всех ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора.Напомним, в 2025 году в границах магистрали допущено 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека. В 2026 году на железнодорожных переездах ВСЖД произошло 2 дорожно-транспортных происшествия.