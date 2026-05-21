Общество 21.05.2026 в 16:04

В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов

Запланировано асфальтирование, замена резинокордовых настилов и направляющих столбиков
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов
Фото: ВСЖД
В Иркутской области и Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге проводится комплексное обследование железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
В рамках ежегодной плановой инспекции специалисты проверяют исправность устройств автоматической сигнализации и заграждений, а также состояние настилов для движения автомобилей, наличие предупреждающих знаков и другие элементы. В осмотре принимают участие представители муниципалитетов, владельцев автодорог и Госавтоинспекции.
 
Всего в границах Восточно-Сибирской железной дороги эксплуатируется 215 переездов. Ежегодно проводится их техническое обновление. В 2026 году на капитальный и текущий ремонт переездов выделен 41 млн рублей.
 
На эти средства на полигоне ВСЖД капитально отремонтируют 8 переездов: три – в Иркутской области и пять – в Бурятии. В рамках комплексного обновления запланировано асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков. Еще на пяти железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 58 – запланирован текущий ремонт.
 
Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта. При этом основной причиной всех ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора.
 
Напомним, в 2025 году в границах магистрали допущено 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека. В 2026 году на железнодорожных переездах ВСЖД произошло 2 дорожно-транспортных происшествия.
Теги
ВСЖД переезд ремонт

Все новости

В Окинском районе Бурятии выпало 30 см снега
21.05.2026 в 16:23
В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов
21.05.2026 в 16:04
Директор строительной компании отправлен в колонию за мошенничество
21.05.2026 в 16:00
Между Забайкальском и Маньчжурией построят второй путь
21.05.2026 в 15:55
Монголия превращается в азиатского тигра
21.05.2026 в 15:27
Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть
21.05.2026 в 15:24
В Улан-Удэ на форуме креативных индустрий развернули выставку брендов
21.05.2026 в 15:04
В Бурятии перестала работать паромная переправа
21.05.2026 в 14:53
Глава Бурятии обозначил факторы развития креативных индустрий в регионе
21.05.2026 в 14:29
В Бурятии чествовали семьи-победители регионального этапа конкурса «Семья года -2026»
21.05.2026 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Окинском районе Бурятии выпало 30 см снега
Такое количество выпало за одну ночь
21.05.2026 в 16:23
Директор строительной компании отправлен в колонию за мошенничество
Компания строила в Иркутской области участковую больницу, после чего топ-менеджмент оказался за решеткой
21.05.2026 в 16:00
Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть
Квартирант обокрал женщину, у которой снимал квартиру
21.05.2026 в 15:24
В Улан-Удэ на форуме креативных индустрий развернули выставку брендов
Свои экспозиции представили 11 регионов
21.05.2026 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru