Общество 21.05.2026 в 15:24
Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть
Квартирант обокрал женщину, у которой снимал квартиру
Текст: Елена Кокорина
В отдел полиции Улан-Удэ обратилась местная жительница и сообщила о пропаже телевизора из своей квартиры. Его стоимость она оценила в 10 тысяч рублей.
- Выяснилось, что потерпевшая сдавала жилье 30-летнему мужчине. При выселении арендатор не растерялся, и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, вынес плазменный телевизор и сдал его в ближайший пункт скупки, - рассказали в полиции республики.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Иркутской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в МВД.
Фото: МВД РБ
