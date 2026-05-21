Общество 21.05.2026 в 15:24

Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть

Квартирант обокрал женщину, у которой снимал квартиру
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть

В отдел полиции Улан-Удэ обратилась местная жительница и сообщила о пропаже телевизора из своей квартиры. Его стоимость она оценила в 10 тысяч рублей.

- Выяснилось, что потерпевшая сдавала жилье 30-летнему мужчине. При выселении арендатор не растерялся, и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, вынес плазменный телевизор и сдал его в ближайший пункт скупки, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Иркутской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в МВД.

Фото: МВД РБ

Теги
кража

Все новости

В Окинском районе Бурятии выпало 30 см снега
21.05.2026 в 16:23
В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов
21.05.2026 в 16:04
Директор строительной компании отправлен в колонию за мошенничество
21.05.2026 в 16:00
Между Забайкальском и Маньчжурией построят второй путь
21.05.2026 в 15:55
Монголия превращается в азиатского тигра
21.05.2026 в 15:27
Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть
21.05.2026 в 15:24
В Улан-Удэ на форуме креативных индустрий развернули выставку брендов
21.05.2026 в 15:04
В Бурятии перестала работать паромная переправа
21.05.2026 в 14:53
Глава Бурятии обозначил факторы развития креативных индустрий в регионе
21.05.2026 в 14:29
В Бурятии чествовали семьи-победители регионального этапа конкурса «Семья года -2026»
21.05.2026 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Окинском районе Бурятии выпало 30 см снега
Такое количество выпало за одну ночь
21.05.2026 в 16:23
В Бурятии отремонтируют пять железнодорожных переездов
Запланировано асфальтирование, замена резинокордовых настилов и направляющих столбиков
21.05.2026 в 16:04
Директор строительной компании отправлен в колонию за мошенничество
Компания строила в Иркутской области участковую больницу, после чего топ-менеджмент оказался за решеткой
21.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ на форуме креативных индустрий развернули выставку брендов
Свои экспозиции представили 11 регионов
21.05.2026 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru