Иркутянин в Улан-Удэ потерял жилье и совесть

В отдел полиции Улан-Удэ обратилась местная жительница и сообщила о пропаже телевизора из своей квартиры. Его стоимость она оценила в 10 тысяч рублей.

- Выяснилось, что потерпевшая сдавала жилье 30-летнему мужчине. При выселении арендатор не растерялся, и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, вынес плазменный телевизор и сдал его в ближайший пункт скупки, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Иркутской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в МВД.

