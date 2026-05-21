В Улан-Удэ начали строить Центр протезирования для участников СВО

В Улан-Удэ строители приступили к возведению Центра протезирования для участников СВО. В настоящее время подрядчик завершил подготовку строительной площадки, выполнил монтаж системы канализации и приступил к устройству фундамента. Объект планируется завершить уже в конце лета.— Здание будет одноэтажным, модульного типа, вместимостью 50 человек в смену. Учреждение разместится в непосредственной близости от Центра восточной медицины. На возведение выделено около 200 миллионов рублей из средств Единой дальневосточной президентской субсидии, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.Новый центр возьмёт на себя три ключевые задачи: производство современных протезов, восстановление пациентов после серьёзных травм и поддержку ветеранов СВО. Воспользоваться помощью смогут не только жители Бурятии, но и пациенты из соседних регионов.Соглашение о возведении центра протезирования было подписано в декабре 2025 года в Совете Федерации при участии спикера Валентины Матвиенко, генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и главы Бурятии Алексея Цыденова.Отметим, что в Бурятии уже есть опыт строительства модульных учреждений: в прошлом году в республике возвели сразу четыре такие поликлиники. На текущий год намечены новые проекты. Так, в планах строительство приёмного отделения БСМП и поликлиник №3 и № 4. Объекты появятся в Улан‑Удэ и селе Эрхирик.