В Бурятии из-за подорожавших овощей вырос спрос на теплицы

В Бурятии заметно вырос спрос на дачные теплицы. Огурцы по 400 рублей за килограмм и помидоры до 500 рублей превращают собственный урожай в выгодное вложение. Установка компактных теплиц на дачах и приусадебных участках в Улан-Удэ становится не просто способом прокормить семью, а инвестицией с быстрой окупаемостью на фоне растущих затрат промышленных хозяйств на энергию, логистику и других ценовых колебаний.Александр Воробьев, выпускающий теплицы в Улан-Удэ, фиксирует заметный рост продаж в апреле-мае. Если раньше, по его словам, основными покупателями были люди предпенсионного и пенсионного возраста, то сейчас практически все заказы поступают от активной части населения. Конструкции приобретают представители среднего поколения – 30 - 40 лет. Как правило, это собственники домов в Улан-Удэ и прилегающих районах, которые, завершив ремонт, решили максимально использовать свои участки.- Для них теплица - это инвестиция, позволяющая получать экологически чистые продукты самостоятельно, без налогов, с минимальными затратами на семена и электроэнергию, - отмечает он.По словам Воробьева, уже в апреле в теплицах начинают выращивать зелень, лук, редис и салаты. После сбора первого урожая грядки засевают томатами и огурцами для основного сезона. При правильном подходе с одного квадратного метра можно получить до 400 кг овощей за сезон.Производство теплиц для предпринимателей - возможность быстро занять востребованную нишу. Стоимость небольших сборных конструкций, например размером 3×4 метра, в Улан-Удэ колеблется в пределах 35 - 37 тыс. рублей. С установкой под ключ - до 50 тыс. рублей. Такие вложения окупаются за год. Стабильный спрос на подобные конструкции подкрепляется желанием дачников Бурятии обеспечить свои семьи свежими овощами и защитить урожай от погодных капризов. Если раньше инвестиции растягивались на два-три года, то сейчас из-за опережающего роста цен на овощи срок окупаемости сократился до одного сезона.Для владельцев дач теплица это не только возможность обеспечить себя свежими продуктами и витаминами, но и источник дополнительного дохода. Высокая стоимость тепличных овощей, доходящая зимой в Улан-Удэ до 400 - 500 рублей за килограмм делает ранний летний урожай особенно ценным. По словам предпринимателя, с одной стандартной теплицы размером 3×6 метров за сезон можно собрать до 150 - 180 кг огурцов и свыше 100 кг томатов. Главная задача владельцев таких мини-огородов - наладить сбыт: продавать продукцию соседям через домовые чаты и социальные сети. В особенно выигрышной ситуации оказываются жители многоквартирных домов, параллельно занимающиеся дачным хозяйством. Они реализуют свою продукцию в чатах без налогов и расходов на рекламу, поскольку продажа огурцов и моркови соседям не подпадает под существующее налогообложение. При желании можно наладить и поставку ранних овощей в местные магазины, и прямые продажи на рынке.Экономическая ситуация способствует росту интереса к тепличному делу. Подорожание овощей, вызванное ростом затрат на тепло, удобрения и ГСМ для промышленных комплексов, делает частные теплицы все более привлекательным вариантом.Как отмечают эксперты, в отличие от крупных промышленных комплексов, затраты на отопление в небольших пленочных или поликарбонатных теплицах минимальны, что значительно снижает себестоимость продукции для дачников.Таким образом, рост цен на овощи, выращенные в условиях защищенного грунта, стимулирует одновременно и выпуск самих теплиц, и выращивание овощей для последующей реализации. При этом даже если не продавать урожай, его вполне можно сохранить до следующего сезона через консервирование.- Свои помидоры и огурцы вы точно засолите, в отличие от китайских, и будете пользоваться выращенным весь год, - говорят дачники.