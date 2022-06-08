Общество 08.06.2022 в 16:55

В мэрии Улан-Удэ недовольны качеством ремонта улицы Трактовой

Подрядчику пригрозили расторжением контракта
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Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ недовольны качеством ремонта улицы Трактовой
Мэрия Улан-Удэ пригрозила расторжением контракта компании «БСК», которая ремонтирует дорогу на ул. Трактовая протяженностью 450 метров. Специалисты администрации во время рабочего выезда выявили в ходе ремонта массу недочетов. Так, подрядчик при установке бордюра повредил зеленые насаждения вдоль дороги.

- Мы садим по 25 тысяч в год, тратим бюджетные деньги. Заходят спокойно всё ломают, крушат, вырезают, подрезают корни. Всё это гибнет на ходу. Одно делаем, одно лечим, другое у нас калечится, - возмутился председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Также местами отсутствует бетонная обойма, есть разрушения на бордюрах. Нашлись и недочеты по качеству крепления бортовых камней, они уже кривые.

- Бордюр, я считаю, некачественный. Это что за бордюр? Один дождь прошёл - уже весь выкрошен, - отметил председатель КГХ. - Мы для чего обращаем внимание сейчас, потому что на готовом объекте гораздо сложнее устранять недостатки и время поджимает. Вы сейчас в снег уйдете, проще сейчас найти другого подрядчика, который сделает работу качественно.

 Также о качестве ремонта беспокоятся и сотрудники близлежащих предприятий.

- Я очень переживаю, кто у нас подрядчик в плане того, что мы до этого пережили два ремонта. И мы точно также подходили и спрашивали, как это всё будет. Дорогу делали, через два месяца дорога пропадала. Если будет больше контроля, наверное, будет и лучше дорога. Поэтому всё в руках подрядчиков и контролирующих органов, - рассказала предприниматель Наталья Дроботенко.


Ремонт на улице Трактовая проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все замечания подрядчик должен устранить в течение 10 дней, иначе он может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков.

- Подрядчик новый, ранее он не встречался с рабочей группой по контролю дорожного строительства. Есть моменты, есть замечания, подрядчику будет выписано предписание, он должен будет устранить недочеты и продолжить свою работу или иначе будет расторжение контракта, - сообщил зампред горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице Бурятии будет отремонтировано 29 участков дорог общей протяженностью 30 км.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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