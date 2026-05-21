В Улан-Удэ на форуме креативных индустрий развернули выставку брендов

В Улан-Удэ продолжается работа международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». В его рамках развернулась масштабная выставка брендов Дальнего Востока «Энергия синтеза».11 дальневосточных регионов представляют свою визитную карточку. Лучшие бренды, успешные практики и амбициозные проекты — всё то, что сегодня развивает и двигает вперёд макрорегион.Центральная деталь выставки - скульптура Зорикто Доржиева «Lady of energy», напоминающая опору линии электропередач. Она неоднократно экспонировалась в России и за рубежом.В рамках выставки художник Амгалан Ринчинэ презентовал аутентичную скульптуру из керамики, а мастерская «Аллами» Миам Ширабдоржиевой - уникальные украшения и изделия из нефрита. Бренд «Байдзен» изготавливает свечи и декор для дома. Дизайнер Надежда Абзаева создает концептуальную одежду, которая сочетает в себе современный стиль и национальную идентичность.Также были представлены работы бурятских скульпторов: Евгения Болсобоева и Владимира Иванова — литье из бронзы, Юрия Эрдынеева — работы из камня, мрамора и гранита. Картины маслом на холсте Жамсо Раднаева и Артема Ульянова, произведения Анатолия Цыденова в технике буряад зураг (бурятский рисунок), гобелен из конского волоса Татьяны Дашиевой.Гости выставки могут увидеть, как креативные индустрии меняют Дальний Восток, и познакомиться с предпринимателями, которые создают уникальный образ своего края.Напомним, форум креативных индустрий будет проходить в Улан-Удэ с 21 по 23 мая.Фото: «Номер один», пресс-служба правительства Бурятии