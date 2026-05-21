Политика и власть 21.05.2026 в 14:29

Глава Бурятии обозначил факторы развития креативных индустрий в регионе

«Креативная индустрия – это, в первую очередь, экономика», - отметил Алексей Цыденов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ стартовал международный форум креативных индустрий. Он начался с пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу». Глава Бурятии рассказал об опорных направлениях креативных индустрий в регионе, сделав упор на возможности креативных производителей зарабатывать на своем творчестве.

Открывая пленарную сессию, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила результативность мер по развитию креативных индустрий в макрорегионе:

«За четыре года проведения форумов, развития целого направления и фактического построения новой экономики буквально из крупиц, мы уже можем говорить, что пазл складывается. Сегодня на Дальнем Востоке мы создаём физическую инфраструктуру. Креативный кластер уже работает в Якутии, в этом году открывается следующий – в Улан-Удэ. Также готовятся к запуску кластеры в Благовещенске, во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском. У нас появляются дома для предпринимателей креативных индустрий – пространства, где они могут творить», – подчеркнула Эльвира Нургалиева.


Глава Бурятии Алексей Цыденов выделил «движущие силы» креативной экономики в республике и отметил, что регион реализует системную работу при поддержке Минвостокразвития РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и лично вице-премьера Юрия Трутнева.

«Креативная индустрия – это, в первую очередь, всё-таки, экономика. Это возможность зарабатывать, причём зарабатывать, создавая что-то новое с творческим началом. И мы для себя видим это как возможность зарабатывать, формировать доходы населения, при этом получать счастье от того, что делаешь. Мы в республике определили 16 направлений для развития креативных индустрий: IT-разработка программного обеспечения, народные художественные промыслы, отдых, развлечения, гастрономия, мода, музыка, кино и так далее», - сообщил Алексей Цыденов.


Отдельное внимание Алексей Цыденов уделил событийным мероприятиям и рассказал о фестивалях-брендах: «Голос кочевников», «Байкальская рыбалка», «Балет на Байкале», «Алтаргана». 

«Самобытная культура всегда интересна любителям этнотуризма», - отметил он.


Напомним, организаторами форума выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Республика Бурятия при поддержке ВЭБ.РФ.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
