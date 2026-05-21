В Бурятии перестала работать паромная переправа

В Бурятии сегодня перестала работать паромная переправа через Селенгу в поселке Татаурово Прибайкальского района. Как сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор», причиной этого стала поломка катера.«В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности. О возобновлении работы паромной переправы будет сообщено дополнительно», - отметили в ведомстве.Жителей республики просят учитывать данную информацию при планировании поездок.