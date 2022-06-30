Бурятия выделила 200 миллионов на поддержку своих бойцов на Донбассе

Вопрос о приобретении квадрокоптеров для бойцов из Бурятии, участвующих в спецоперации на Украине, на сегодняшней сессии Хурала поднял депутат Буда-Ширап Батуев. Он рассказал, что встречался с военнослужащими и их матерями, которые и предложили помочь участникам спецоперации таким способом.Присутствующий на сессии глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что республика уже оказывает поддержку – на эти цели было выделено 100 млн рублей.- И сейчас дополнительно, при поддержке депутатского корпуса, направляем еще порядка 100 млн рублей именно на поддержку наших бойцов, - сказал глава республики.Также он коснулся вопроса о том, что участники спецоперации из Бурятии, по мнению многих, отправляются на передовую и из-за этого чаще получают ранения.- Я хожу по госпиталям, к нашим раненым. У нас там развернута целая отдельная служба помощи. Так вот, если на глаз посмотреть, то количество раненых из Бурятии примерно одинаково с количеством раненых из других регионов. И говорить, что только наши там – неправильно. Линия фронта большая и задействованы очень большие силы, - отметил Алексей Цыденов. - Каждого человека хочется сберечь, поэтому мы с вами сейчас принимаем решения по дополнительной поддержке, по закупке квадрокоптеров, тепловизоров, металлоискателей, прицелов. Очень важно, чтобы мы были сплоченными. Я думаю, мы со всем справимся, и здесь нужна только наша консолидация.Фото: «Номер один»