В Улан-Удэ под суд попал любитель сыра

Житель Улан-Удэ получил штраф 6000 руб. за кражу из магазина четырех упаковок сыра. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества и был оштрафован на 3000 руб.

- В период действия срока привлечения к административной ответственности гражданин, находясь в помещении магазина, тайно похитил сыр «Российский» массой 180 гр., сыр «Радость вкуса Сметанковый» массой 200 граммов, два куска сыра «Радость вкуса Львиное сердце 45%» массой 300 и 340 граммов, общей массой 640 граммов, - отмечается в решении суда.

С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Надо полагать, что сыр мужчина съел.

Действия воришки суд квалифицировал по ст. 158.1 УК РФ - как мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Суд постановил признать улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.





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