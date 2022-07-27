В Бурятии подешевели некоторые продукты

Вслед за весенним скачком стоимость продовольственной корзины покатилась вниз. Правда речь идет в основном только об овощах и фруктах.В июне цены плавно начали падать в связи с поставкой свежего урожая. Росстат дал конкретику: снижение цен на капусту белокочанную - 31,5%, на помидоры — 28,3%, на огурцы — 19,8%, на свеклу — 15,0%, на чеснок — 12,7%, на морковь — 11,7%, на лук репчатый — 9,8%, на груши — 8,9%, на виноград — 6,7%, на картофель — 6,1%.Удивили цены и на самый популярный в Бурятии фрукт бананы. Их стоимость с пиковых 160 рублей за килограмм в мае скатилась до 99 рублей в июле. Во многом это связано с разблокировкой поставок бананов на российский рынок. Напомним, что наша страна - самый крупный импортер бананов после США и Китая. А фрукты в страну завозят из Эквадора, на который приходится 96% всех поставок. Однако весной, по данным российских СМИ, оптовые цены выросли на 40% из-за плохой погоды и извержения вулкана в Эквадоре. Добавила проблем и логистика - международные суда в марте отказались возить бананы в РФ, и лишь недавно поставки вошли в норму. К тому же курс доллара, по которому закупается импорт, снизился почти в полтора раза к рублю, что удешевило поставки фруктов в Россию.Эксперты полагают, что цены на овощи и фрукты продолжат падать как минимум до конца августа, но затем снова произойдет повышение.- Такое понижение – сезонное явление. В августе на снижение цен повлияют большие запасы местных овощей, картофеля и ягод, на которые переместится спрос населения, и тогда те же дорогостоящие яблоки вынужденно снизятся в цене, - считает экономист Анатолий Думнов. - К этим факторам осенью прибавится снижение покупательской способности населения.Судя по всему, чиновники тоже понимают, что осенью наступят трудные времена для потребителей. Так, минпромторг поддержал проект освобождения торговых сетей от уплаты НДС при бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности. До этого всю просрочку сети либо использовали для так называемого «собственного» производства, либо утилизировали. Раздача же бедным гражданам приравнивается к реализации, и за это сети должны заплатить 18% НДС.«Речь идет только о еде, пригодной к употреблению, имеющей нужные сертификаты качества и соответствующей действующему регулированию, - сообщили «Известиям» в минпромторге . - Ведомство считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год. Данный вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.Правда предсказать, появятся ли в Бурятии полки с бесплатным товаром, пока сложно. Местные коммерсанты предпочитают даже за никому ненужный товар хотя бы копейку, но выручить.- Трудно сказать, увидим ли мы ситуацию, как на Западе, где сети выставляют перед магазинами стеллажи с продуктами, которые можно брать бесплатно, поскольку у них остается один-два дня до часа X, - продолжает Анатолий Думнов. - Пока у нас сети предпочитают продавать даже залежалый товар по разного рода «акциям».Экономист привел пример снижения цены в Улан-Удэ в одной из сетей на тетрапакет ультрапастеризованного молока. Она по мере истечения срока годности снижалась с 68 до 58, а затем и вовсе до 30 рублей. А за сутки до снятия с прилавков цена вообще упала до десяти рублей за литр молока. После чего покупатели вмиг расхватали этот продукт.Не исключено также, что торговые сети с весны этого года столкнулись со значительным снижением спроса и большими товарными остатками, которые им все сложнее утилизировать. А если их освободят от налога на добавленную стоимость, то можно проявить им элемент благотворительности. Не все же время давить еще вполне качественные продукты бульдозером и выбрасывать их на помойку. Малоимущему населению, по замыслу инициаторов проекта, уже не придется бороться друг с другом возле мусорных баков за просрочку¸ вынесенную из подсобок, а можно будет спокойно получить бесплатный товар с истекающим сроком годности прямо в магазине.Фото: «Номер один»