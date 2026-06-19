Общество 19.06.2026 в 09:26

Главного иркутского трамвайщика подозревают в растрате

Муниципальный руководитель купил не нужные для предприятия товары на 2,4 миллиона рублей
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Текст: Иван Иванов
Главного иркутского трамвайщика подозревают в растрате
Фото: УФСБ России по Иркутской области

В отношении руководителя муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс» Сергея Майока возбуждено уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Как пишет портал «Ирсити.ru», следственные органы провели комплекс мероприятий, включающий обыски в жилище подозреваемого и на его рабочем месте.

Согласно предварительным данным следствия, Сергей Майок, занимавший высокую должность в муниципальном предприятии, заключал договоры с различными индивидуальными предпринимателями. Основной целью этих договоров было приобретение товаров и услуг, необходимых для работы предприятия. Однако, по версии следствия, часть этих договоров заключалась на поставки товаров, которые фактически не имели нужды для деятельности «Иркутскгортранс». В результате таких действий, сумма причиненного предприятию ущерба оценивается не менее чем в 2,6 миллиона рублей. Эти деньги, уверяют следователи, были незаконно растрачены, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В рамках расследования были проведены обыски в жилище Сергея Майока, а также на его рабочем месте. В результате обысков изъяты документы, денежные средства и другие материалы, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности подозреваемого. Также в дело подключены эксперты для проведения финансово-экономической экспертизы, которая поможет подтвердить или опровергнуть факты растраты и установит точный размер ущерба.

В рамках меры пресечения, суд запретил Сергею Майоку общаться с другими участниками процесса, а также с нынешними и бывшими сотрудниками муниципального предприятия «Иркутскгортранс». Ему запрещено отправлять или получать почту, пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением случаев обращения за экстренной помощью или вызова служб скорой помощи. Эти ограничения направлены на предотвращение возможных попыток вмешательства в ход следствия и сдерживание подозреваемого от распространения информации или давления на свидетелей.

Важно отметить, что подобные дела вызывают большой интерес у населения и общественных организаций, особенно учитывая важность транспортного предприятия для жителей города Иркутска и региона в целом. «Иркутскгортранс» — это крупное муниципальное предприятие, обеспечивающее перевозку тысяч иркутян ежедневно. Любая информация о возможных злоупотреблениях и растрате вызывает общественный резонанс и требует тщательного расследования.

Власти региона и руководство муниципального предприятия уже выразили готовность сотрудничать со следственными органами и обеспечить прозрачность в расследовании. Ожидается, что после завершения всех процессуальных действий ситуация на предприятии прояснится и будут предприняты меры для усиления контроля за расходованием средств и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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