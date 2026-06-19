Забайкалье отказалось поддерживать молочное скотоводство

Власти Забайкальского края официально расписались в неспособности развивать молочное животноводство. На заседании комитета по аграрной политике депутаты обсуждали бюджет на сельское хозяйство и выяснилось, что молочникам места в нём нет, сообщает портал ZAB.ru.

На 2026 год в региональном бюджете заложили 1,3 миллиарда рублей на поддержку села. Из них 776 миллионов поступят из федеральной казны. Сельхозпроизводители уже получили 711 миллионов в этом году. Впечатляющие цифры, но есть нюанс. Деньги пойдут на мясное скотоводство, табунное коневодство, северное оленеводство, растениеводство и овцеводство.

А вот молочному направлению — ничего. И это не случайность, а осознанное решение. Министр сельского хозяйства Альбина Корешкова рассказала неприятную правду: региональные меры поддержки молочного животноводства отменили в 2024 году. Причина — полная неэффективность. Несмотря на выделяемые средства, объёмы производства молока не росли. Более того, значительную часть «местной» продукции делали из сухого импортного сырья.

Получается классическая ситуация: деньги тратили, отчёты писали, а результата ноль. Хуже того — имитировали производство, разводя порошок вместо получения настоящего молока от местных коров. Отказ от поддержки молочного скотоводства означает, что Забайкалье останется зависимым от поставок извне. В регионе с суровым климатом и удалённостью от основных производителей это создаёт серьёзные риски для продовольственной безопасности.