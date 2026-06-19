Экономика и бизнес 19.06.2026 в 09:31

Забайкалье отказалось поддерживать молочное скотоводство

Государственные ассигнования в коров были признаны неперспективными
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкалье отказалось поддерживать молочное скотоводство
Фото: архив «Номер один»

Власти Забайкальского края официально расписались в неспособности развивать молочное животноводство. На заседании комитета по аграрной политике депутаты обсуждали бюджет на сельское хозяйство и выяснилось, что молочникам места в нём нет, сообщает портал ZAB.ru.

На 2026 год в региональном бюджете заложили 1,3 миллиарда рублей на поддержку села. Из них 776 миллионов поступят из федеральной казны. Сельхозпроизводители уже получили 711 миллионов в этом году. Впечатляющие цифры, но есть нюанс. Деньги пойдут на мясное скотоводство, табунное коневодство, северное оленеводство, растениеводство и овцеводство.

А вот молочному направлению — ничего. И это не случайность, а осознанное решение. Министр сельского хозяйства Альбина Корешкова рассказала неприятную правду: региональные меры поддержки молочного животноводства отменили в 2024 году. Причина — полная неэффективность. Несмотря на выделяемые средства, объёмы производства молока не росли. Более того, значительную часть «местной» продукции делали из сухого импортного сырья.

Получается классическая ситуация: деньги тратили, отчёты писали, а результата ноль. Хуже того — имитировали производство, разводя порошок вместо получения настоящего молока от местных коров. Отказ от поддержки молочного скотоводства означает, что Забайкалье останется зависимым от поставок извне. В регионе с суровым климатом и удалённостью от основных производителей это создаёт серьёзные риски для продовольственной безопасности.

Теги
забайкалье молочное скотоводство

Все новости

Заводчане из Улан-Удэ собрали 1,4 млн рублей для бойцов СВО
19.06.2026 в 10:45
Поход в ночной клуб оставил жительницу Бурятии без дорогого телефона
19.06.2026 в 10:31
ТКО: как правильно избавляться от отходов
19.06.2026 в 10:23
На трассе в Бурятии столкнулись две фуры
19.06.2026 в 10:05
Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете
19.06.2026 в 10:05
Забайкалье отказалось поддерживать молочное скотоводство
19.06.2026 в 09:31
Главного иркутского трамвайщика подозревают в растрате
19.06.2026 в 09:26
В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»
19.06.2026 в 09:16
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре
19.06.2026 в 09:11
Избавляемся от мелких мошек в квартире
19.06.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ
Мобильный интернет получили все торговые точки в ТД «Юбилейный»
18.06.2026 в 13:41
Третий мост в Улан-Удэ может подорожать
За время заморозки стройки стоимость материалов, рабочей силы и другие затраты резко увеличились
18.06.2026 в 06:00
Селенгинский ЦКК хотят отправить в отключку
Предприятие задолжало энергетикам десятки миллионов рублей
17.06.2026 в 15:01
В Бурятии золотой «Хужир» пошел на дно
Кредиторы требуют признать золотодобывающую компанию банкротом
17.06.2026 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru