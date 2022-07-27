Общество 27.07.2022 в 15:13
В Бурятии формируют батальон «Байкал» для отправки на Украину
Вступившим в него обещают всевозможные бонусы
Текст: Константин Воронов
В Бурятии проводится работа по комплектованию именного подразделения контрактников «Байкал». Его профессиональный командный состав уже сформирован, сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал» не закрыта.
«Военная служба по контракту - это достойный выбор настоящего мужчины – защитника. Хочу отметить, что все военнослужащие, поступающие на военную службу, будут обеспечиваться не только установленными действующим законодательством социальными льготами и гарантиями (такими как, стабильный заработок, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любую точку России для себя и членов семьи в обе стороны, служебное жилье на время службы или компенсация за найм жилья, бесплатное медицинское обеспечение), но и дополнительными гарантиями по решению правительства Республики Бурятия. Так, в соответствии с постановлением правительства РБ от 13 июля 2022 года уже производится единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь данной выплатой обеспечиваются военнослужащие по контракту именного подразделения «Байкал», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.
Предъявляемые требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
«Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооруженных конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.
Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:
- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.
В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Военная служба по контракту - это достойный выбор настоящего мужчины – защитника. Хочу отметить, что все военнослужащие, поступающие на военную службу, будут обеспечиваться не только установленными действующим законодательством социальными льготами и гарантиями (такими как, стабильный заработок, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любую точку России для себя и членов семьи в обе стороны, служебное жилье на время службы или компенсация за найм жилья, бесплатное медицинское обеспечение), но и дополнительными гарантиями по решению правительства Республики Бурятия. Так, в соответствии с постановлением правительства РБ от 13 июля 2022 года уже производится единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь данной выплатой обеспечиваются военнослужащие по контракту именного подразделения «Байкал», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.
Предъявляемые требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
«Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооруженных конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.
Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:
- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.
В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.
Фото: «Номер один»
ТегиУкраина спецоперация