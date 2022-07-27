Общество 27.07.2022 в 15:13

В Бурятии формируют батальон «Байкал» для отправки на Украину

Вступившим в него обещают всевозможные бонусы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии формируют батальон «Байкал» для отправки на Украину
В Бурятии проводится работа по комплектованию именного подразделения контрактников «Байкал». Его профессиональный командный состав уже сформирован, сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал» не закрыта.

«Военная служба по контракту - это достойный выбор настоящего мужчины – защитника. Хочу отметить, что все военнослужащие, поступающие на военную службу, будут обеспечиваться не только установленными действующим законодательством социальными льготами и гарантиями (такими как, стабильный заработок, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска в любую точку России для себя и членов семьи в обе стороны, служебное жилье на время службы или компенсация за найм жилья, бесплатное медицинское обеспечение), но и дополнительными гарантиями по решению правительства Республики Бурятия. Так, в соответствии с постановлением правительства РБ от 13 июля 2022 года уже производится единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь данной выплатой обеспечиваются военнослужащие по контракту именного подразделения «Байкал», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Предъявляемые требования:

- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.

«Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооруженных конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.

Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:

- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;  
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;  
- бесплатное санитарно-курортное лечение;   
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.

В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.

Фото: «Номер один»
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Украина спецоперация

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