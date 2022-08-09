Общество 09.08.2022 в 12:02

Сойты и эвенки – демографически перспективные жители Бурятии

Они молоды, их численность неуклонно растет, а жить они предпочитают на селе и в браке  

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Текст: Номер один
Сойты и эвенки – демографически перспективные жители Бурятии
Эвенки и сойоты являются самыми молодыми жителями Бурятии. Средний возраст жителей республики составляет 35 лет, а средний возраст сойотов и эвенков ниже на 5,8 и 5,6 лет, соответственно, сообщает Бурятстат.

Кроме того, если в целом по республике за межпереписной период отмечено снижение доли лиц трудоспособного возраста, то у населения коренных малочисленных народов наблюдается обратная тенденция. Так, рост численности населения трудоспособного возраста отмечен у эвенков (на 39,2 %) и сойотов (на 29,04 %).

А также у сойотов и эвенков по сравнению с данными 2002 года, увеличился уровень брачности, наряду со снижением доли женатых и замужних  основных национальностей республики.

Статведомство приводит эти данные сегодня, в Международный день коренных народов мира. Он установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам здоровья, сохранения традиций, языков и культур коренных народов, особенно малочисленных их представителей.  

В Бурятии к коренным малочисленным народам относятся  эвенки и сойоты. Сойоты выделены как отдельная национальность постановлением правительства РФ  23 марта 2000 года. Для включения сойотов в единый перечень коренных малочисленных народов Севера в январе 1995 года распоряжением президента Бурятии Леонида Потапова и с согласия Госкомстата России (аналогов проведения переписи населения в отдельно взятом районе, регионе на тот момент не было) была проведена перепись населения в Окинском районе. По итогам этой переписи численность сойотов составила 1 973 человека. В 2002 году при проведении Всероссийской переписи населения, сойоты впервые были переписаны как самостоятельная национальность.

В 2010 году в республике насчитывалось 3 579  сойотов, за межпереписной период (с 2002 по 2010 гг.) их численность увеличилась на 30,7 %. Сойотов было  больше в сельской местности – 3350 человек (мужчин – 1658, женщин – 1692). Совсем их небольшая часть проживала в городах – 229 человек (99 мужчин и 130) женщин.

В 2010 году в республике насчитывалось 2 974 эвенка. По сравнению с переписью 2002 года численность эвенков в Бурятии увеличилось на  27,4 %. Большинство эвенков проживают в сельской местности ( 2092 человека или  70,3 %). В Бурятии эвенки живут во всех районах республики. Наибольшая их часть проживает в Северо-Байкальском районе - 26,8 %, в Баунтовком эвенкийском районе – 19,7 %, Курумканском районе - 13,6 %,  Закаменском районе – 12,7 % и в Улан-Удэ – 13,9 %.

Интересно, в Закаменском районе по итогам переписи 2010 года насчитывалось 378 человек эвенкийской национальности, хотя по итогам Всероссийской переписи населения  2002 года проживало два эвенка.
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Прошедшая в 2021 году Всероссийская перепись населения даст актуальную информацию о национальном составе страны, благодаря реализации жителями права на национальное самоопределение. Окончательные итоги  Всероссийской переписи населения будут подведены и опубликованы в декабре 2022 года.

Фото: oldegov-buryatia.ru
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сойоты эвенки демография

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