Россияне все чаще сталкиваются с ЛГБТ-пропагандой

Больше половины россиян считают сексуальную ориентацию врожденной, а не приобретенной. Таким образом, пропаганда «нетрадиционных» сексуальных отношений вряд ли способна изменить ее. Тем не менее, доля сталкивавшихся с такой пропагандой растет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного представлениям россиян о природе сексуальной ориентации и опыту столкновения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.Научный интерес к природе сексуальной ориентации насчитывает не одно столетие. Что стоит за влечением к представителям противоположного или своего пола — биологические, психологические или социокультурные факторы? Этим вопросом по сей день задаются многие ученые во всем мире. Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном — 51% утверждают, что она дана человеку от природы. Эта точка зрения наиболее близка женщинам (54% vs. 48% среди мужчин), гражданам со средним специальным образованием и выше (52-53%), а также активным потребителям телевидения и интернета (58%). Мнение, что влечение к противоположному или своему полу изменчиво и формируется в течение жизни, находит среди россиян заметно меньше поддержки. С ним соглашаются в 3,4 раза реже (15% vs. 51%). Наконец, для четверти опрошенных сексуальная ориентация — это комбинация биологических и иных факторов, в связи с чем она формируется в течение жизни лишь отчасти (26%). Такое убеждение доминирует среди граждан, имеющих в своем окружении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (41%).Помимо пола, уровня образования и медиапотребления представления о природе сексуальных предпочтений обусловлены поколенческой спецификой и местом проживания. Позиция «сексуальная ориентация дана человеку от природы» одинаково распространена среди всех возрастных групп за исключением 18-24-летних (32% vs. 49-55%). Молодые люди по этому вопросу скорее придерживаются «золотой середины», полагая сексуальную ориентацию отчасти данной от природы и одновременно отчасти формирующейся в течение жизни (38%).Чем меньше город проживания, тем выше поддержка утверждения о «непостоянности» сексуальной ориентации (19% в селах vs. 11% в обеих столицах). С ростом урбанизированности предпочтение отдается промежуточному мнению (37-34% среди москвичей/петербуржцев и жителей городов-миллионников).Более половины россиян полагают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними усилиями (56%), однозначно в этом убеждены треть наших сограждан (31%). Мнение, что сексуальная ориентация — нечто постоянное и устойчивое, чаще поддерживают молодежь 18-24 лет (68%), жители обеих столиц и городов-миллионников (62%), а также активные потребители интернета (63%). Сторонников альтернативной позиции среди россиян почти вдвое меньше: 30% допускают изменение сексуальной ориентации взрослого человека внешними усилиями, а среди жителей Северо-Кавказского федерального округа так думает каждый второй (47%).В сравнении с опросом десятилетней давности сегодня россияне чаще заявляют, что сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (13%, 2012 г. - 6%). Чаще других это замечают мужчины (17%), молодежь 18-24 лет (19%), жители обеих столиц (18%). Не сталкивались с подобным 86% опрошенных (2012 г. — 92%).Вероятность встретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на телеэкранах сводится к нулю (3% среди активных телезрителей vs 16% среди активных потребителей ТВ и интернета или только интернета). Аналогичный вывод справедлив и для тех, кто не пользуется ни интернетом, ни телевидением (3%).Хотя на вопрос о наличии среди знакомых людей нетрадиционной сексуальной ориентации россияне в большинстве случаев отвечают отрицательно (65%), за семь лет этот показатель снизился на 17 п.п.. Доля тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества, напротив, выросла за этот период в два раза (15%, 2015 г. — 8%). Каждый пятый допускает, что среди его знакомых есть таковые, но однозначно в этом не уверен (20%, +11 п.п. с 2015 г.).Чаще всего о знакомстве с гомосексуалами и людьми других негетеросексуальных ориентаций заявляли женщины (18% vs. 11% среди мужчин), молодежь 18-24 лет (35% vs. 8% среди 60+), граждане с высшим и неполным высшим образованием (21%), а также москвичи и петербуржцы (31% vs. 6% среди селян).Фото: unsplash.com