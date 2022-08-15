Кто платит за разбитый товар в магазине?

В законе «О защите прав потребителей» конкретного ответа на этот вопрос нет, поэтому нужно обращаться к статье 459 Гражданского кодекса РФ «Переход риска случайной гибели товара». Согласно ей, магазин несет ответственность за случайно поврежденный товар до момента заключения сделки купли-продажи с покупателем. Если покупатель случайно разбил банку или бутылку до того, как оплатил ее на кассе и получили чек, то продавец не может с него ничего требовать. Но специально портить товар в магазине нельзя. Согласно 42 пункту Федеральных правил розничной торговли покупатель обязан возмещать причиненный по его вине ущерб магазину.1. Если расстояние между стеллажами меньше нормы, установленной правилами. Согласно ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» расстояние между стеллажами должно быть минимум 1,4 метра. Поэтому если продавцы или администратор требуют оплатить разбитый товар, покупатель имеет право потребовать замерить расстояние между стеллажами. Если нормы не соблюдены, то можно пожаловаться в государственный пожарный надзор. Это же касается проходов, которые чем-то заставлены и покупатель вынужден аккуратно, не задевая товар перемещаться по ним.2. Если товар стоял на стеллаже неустойчиво. Например, покупатель взял одну банку, а стоявшие за ней другие банки начали падать.3. Если покупатель поскользнулся на мокром полу, задел витрину и разбил товар. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса «Общие основания ответственности за причинение вреда» указано, что лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения, если будет доказано, что все произошло не по его вине.Для доказательств невиновности покупатель имеет право потребовать записи видеокамер, предоставить показания свидетелей.4. Если товар упал во время движения кассовой ленты.В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требовать с покупателя возмещения ущерба.- если покупатель выронил товар из рук;- если поведение покупателя привело к порче товара. Например, покупатель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бегал по магазину, толкался, танцевал, катался на тележке и т.п. В этих случаях покупатель обязан заплатить за испорченный товар;- если покупатель намеренно разбил тот или иной товарЕсли администрация магазина требует оплатить испорченный товар, который был испорчен не по вине покупателя, то нужно потребовать жалобную книгу, и оставить в ней запись о случившемся. При этом необходимо потребовать от администрации составления акта о порче товара, в котором обязательно нужно написать свое мнение по этому поводу, например, что в проходе был мокрый пол или ширина прохода не соответствует нормам. Можно заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей случившегося (это могут быть как родственники покупателя и друзья, так и другие покупатели магазина). Так же покупатель может сообщить, что он не намерен оплачивать стоимость товара, и, если администрация желает, она может потребовать возмещения через суд.Необходимо учесть, что для составления акта потребуются паспортные данные. Паспорт никому не давать в руки, не оставлять в залог. Лучше просто продиктовать данные представителю магазина.