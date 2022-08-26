В Бурятии четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП

Четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП в Мухоршибирском районе. Информация о нем поступила накануне в 21:45 (мест) от оперативного дежурного ЕДДС Мухоршибирского района в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии, сообщили в управлении.На 559-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258, около Мухоршибири, произошло столкновение фуры с легковым автомобилем Honda CR-V. Все погибшие находились во внедорожнике.На место ДТП выезжали 19 человек,семь единиц техники.Фото:УГИБДД по Бурятии