Общество 26.08.2022 в 07:33

В Бурятии четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП

На федеральной автотрассе «Байкал», рядом с райцентром Мухоршибирь, фура столкнулась с Honda CR-V
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Текст: Номер один
В Бурятии четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП
Четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП в Мухоршибирском районе. Информация о нем поступила накануне в 21:45 (мест) от оперативного дежурного ЕДДС Мухоршибирского района в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по  Бурятии, сообщили в управлении.

На 559-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258, около Мухоршибири, произошло столкновение фуры с легковым автомобилем Honda CR-V. Все погибшие находились во внедорожнике.

На место ДТП выезжали 19 человек,семь единиц техники.

Фото:УГИБДД по Бурятии
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