Самбист, представлявший Бурятию, взял «золото» чемпионата Вооруженных сил России

С 1 по 2 июля в Краснодаре проходил чемпионат Вооруженных сил РФ. На татами дворца самбо сошлись представители пяти военных округов, включая Восточный.

На состязаниях в весовой категории до 64 кг блеснул бурятский спортсмен. Куулар Кан-Демир провел пять победных схваток, став чемпионов. Примечательно, что наш самбист дважды за турнир переиграл призера чемпионата России 2026 года.

«Чистое доминирование, воля к победе и характер настоящего воина. Соперники один за другим покидали ковер, не выдержав напора нашего самбиста», - прокомментировали выступление атлета в минспорта Бурятии.

Спортсмена тренирует Андрей Будажапов. Самбист представлял спортивный клуб Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА).