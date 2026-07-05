Спорт 05.07.2026 в 13:20

Самбист, представлявший Бурятию, взял «золото» чемпионата Вооруженных сил России

Куулар Кан-Демир провел пять победных схваток
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Текст: Карина Перова
Самбист, представлявший Бурятию, взял «золото» чемпионата Вооруженных сил России
Фото: минспорта Бурятии

С 1 по 2 июля в Краснодаре проходил чемпионат Вооруженных сил РФ. На татами дворца самбо сошлись представители пяти военных округов, включая Восточный.

На состязаниях в весовой категории до 64 кг блеснул бурятский спортсмен. Куулар Кан-Демир провел пять победных схваток, став чемпионов. Примечательно, что наш самбист дважды за турнир переиграл призера чемпионата России 2026 года.

«Чистое доминирование, воля к победе и характер настоящего воина. Соперники один за другим покидали ковер, не выдержав напора нашего самбиста», - прокомментировали выступление атлета в минспорта Бурятии.

Спортсмена тренирует Андрей Будажапов. Самбист представлял спортивный клуб Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА).

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с 1 по 7 июля

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