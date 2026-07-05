В Улан-Удэ наградили победителей творческих конкурсов в рамках «Алтарганы-2026»

Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов чествовали лауреатов и дипломантов конкурса исполнителей народных бурятских песен.

К традиционным конкурсам фестиваля в этот раз впервые добавили новую номинацию — исполнители на суух-хууре и сууре. Победителями среди профессионалов стали Эрдэм Дымбрылов и Сэлмэг Ангаева (Бурятия), Баяндай Ертагаев и Тумэн Осоров (Иркутская область), Оюуна Рабданова и Жанна Янгутова (Забайкальский край). Итоги «Алтарганы» размещены на сайте РЦНТ.

Руководитель парламента республики отметил огромную работу организационного комитета фестиваля под руководством главы региона.

— В течение двух лет проведена кропотливая, очень большая работа. Наши дорогие земляки, уважаемые гости высоко оценивают организацию площадок для конкурсов и соревнований. Каждый из вас, кто участвовал в мероприятиях, внес свою лепту, чтобы фестиваль удался и запомнился. «Алтаргана» способствует сохранению и развитию бурятской культуры и искусства, передаче национального богатства — традиций и обычаев следующему поколению. А также главное — популяризации бурятского языка, укреплению добрососедских отношений России с Монголией и Внутренней Монголией Китая, Бурятии с нашими соседями Забайкальским краем и Иркутской областью. Пусть фестиваль послужит стимулом для процветания наших регионов и стран, — сказал председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.

Фото: Народный Хурал Бурятии