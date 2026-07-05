Общество 05.07.2026 в 14:00

В Улан-Удэ проверили ход строительства Центра протезирования

Объект возводится на Верхней Березовке
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ проверили ход строительства Центра протезирования
Фото: канал в МАХ Евгении Лудуповой

В Улан-Удэ министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова совместно с главой республики Алексеем Цыденовым проверили ход строительства нового Центра протезирования. Объект возводится на Верхней Березовке – на базе Центра восточной медицины.

Там будут применять уникальные методики традиционной медицины для реабилитации участников спецоперации. Глава минздрава региона заверила, что работы идут по графику, с применением технологий быстровозводимых конструкций.

«Ждем завершения работ в августе. На данный момент полностью готовы фундамент и каркас здания, смонтированы стеновые панели. Сейчас подрядчик сосредоточен на устройстве кровли и прокладке инженерных сетей», - отметила министр.

Отдельно уделяется внимание подготовке кадров. Так, завершается подготовка в августе четырех специалистов по протезированию из числа участников СВО в Москве.

«Сочетание науки и вековых традиций даст хороший эффект. Открытие центра напрямую влияет на качество жизни наших земляков, особенно тех, кто получил тяжелые ранения в ходе СВО. Когда протезирование и реабилитация доступны рядом с домом, в кругу семьи, это помогает быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни», - заключила Евгения Лудупова.


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