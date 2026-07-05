Происшествия 05.07.2026 в 11:41

В Бурятии психбольной случайно сжег дом, отправив на тот свет своих родителей

Трагедия произошла в Кижинге
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Текст: Карина Перова
В Бурятии психбольной случайно сжег дом, отправив на тот свет своих родителей
Фото: нейросеть

В Хоринском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Бурятии завершили производство по уголовному делу (ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам) в отношении 25-летнего психически больного жителя села Кижинга, который в состоянии невменяемости случайно устроил пожар в доме, отправив на тот свет своих родителей.

Молодой человек, страдающий хроническим психическим расстройством личности, жил вместе с отцом и матерью. Вечером 13 марта он уронил непотушенную сигарету в вещи, находящиеся в одной из комнат дома. В результате произошел пожар. В этот момент в жилище находились родители мужчины, которые спали в состоянии опьянения и не смогли покинуть помещение. Они погибли, отравившись угарным газом.

«При проведении судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что мужчина во время совершения деяния находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении больного мужчины принудительных мер медицинского характера направили в суд для рассмотрения по существу.

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