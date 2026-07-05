Общество 05.07.2026 в 11:54

Доля низкооктанового бензина в России увеличивается

Для новых японских, корейских и китайских автомобилей это не очень хорошая новость
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Текст: Иван Иванов
Доля низкооктанового бензина в России увеличивается
Фото: архив «Номер один»

В России обострилась ситуация с обеспечением рынка качественным топливом — она обусловлена сочетанием сразу нескольких факторов: масштабными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах и повреждениями производственных мощностей из‑за атак беспилотников. Эти обстоятельства нарушили ритмичность технологических процессов, что привело к сокращению выпуска высокооктанового бензина и вынудило часть предприятий временно переориентироваться на производство топлива более низкого экологического класса. В результате на внутреннем рынке заметно выросла доля бензина стандарта «Евро‑2», а риски перебоев в поставках горючего стали ощутимее для ряда регионов — особенно там, где транспортная и логистическая инфраструктура менее гибкая и не позволяет оперативно перераспределять потоки нефтепродуктов.

По данным издания «Коммерсантъ», в ряде регионов фиксируются устойчивые тенденции к увеличению отгрузок «Евро‑2» на фоне ограничений по выпуску более высоких классов топлива. Особое место в структуре поставок топлива в Восточной Сибири занимает Ангарская нефтехимическая компания (АНХК). Ранее предприятие последовательно наращивало долю бензинов высоких экологических классов и стабильно выпускало продукцию, соответствующую стандарту «Евро‑3». В текущих условиях, когда часть мощностей требует восстановления и переналадки, АНХК в отдельных партиях может допустить выпуск бензина «Евро‑2».

Для японских и корейских автомобилей (особенно моделей, выпущенных после 2010–2015 годов) использование такого топлива несёт определённые риски — и степень их выраженности во многом зависит от конструкции конкретного мотора. Современные машины этих брендов проектировались под более жёсткие экологические стандарты (Евро‑5 или Евро‑6) и оснащаются сложной связкой систем: непосредственным впрыском, турбированными двигателями, развитой системой нейтрализации выхлопа (включая катализатор и сажевый фильтр), а также чувствительными датчиками. Высокое содержание серы в «Евро‑2» (до 500 мг/кг против 10 мг/кг у «Евро‑5») ускоряет износ катализатора и датчиков, провоцирует нагар на форсунках и клапанах, ухудшает работу двигателя и быстрее окисляет моторное масло.

При этом важно учитывать, что разовая заправка «Евро‑2» вряд ли приведёт к мгновенной поломке: двигатель, скорее всего, просто скорректирует работу, и в худшем случае на панели приборов загорится лампа Check Engine. Главная опасность кроется в систематическом использовании топлива низкого класса — именно оно способно нанести существенный ущерб дорогостоящим узлам автомобиля. Атмосферные моторы, не оснащённые турбиной и непосредственным впрыском, переносят «Евро‑2» заметно легче, чем сложные турбомоторы.

Владельцам современных японских и корейских авто в сложившейся ситуации стоит проявлять повышенную внимательность. По возможности следует избегать длительного применения бензина низкого экологического класса. При появлении тревожных симптомов — неровной работы двигателя, роста расхода топлива, ошибок на приборной панели — лучше своевременно обратиться в сервис для диагностики и предотвращения более серьезные поломок. Такой подход поможет минимизировать риски и продлить срок службы ключевых агрегатов автомобиля.

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