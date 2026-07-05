Бензина станет больше

Президент Владимир Путин одобрил законопроект, направленный на обеспечение стабильности российского топливного рынка и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в правила оборота топлива, нюансы акцизного регулирования и корректирует механизм демпфирования для производителей и импортеров нефтепродуктов. Закон призван создать более предсказуемые условия для участников рынка, стимулировать отечественное производство и обеспечить бесперебойные поставки топлива потребителям.

В частности, уточняются механизмы применения акцизов, что позволит более эффективно управлять ценообразованием на топливо. Корректировка демпферного механизма, в свою очередь, направлена на снижение рисков для производителей и импортеров, стимулируя их инвестировать в модернизацию и развитие производства.

Эксперты отмечают, что принятие данного закона является важным шагом в укреплении энергетической безопасности страны и поддержании конкурентоспособности российской нефтеперерабатывающей отрасли.