Экономика и бизнес 05.07.2026 в 12:02

Бензина станет больше

Нефтяным компаниям дали экстренные льготы для наращивания выпуска топлива к концу 2026 года
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Текст: Иван Иванов
Бензина станет больше
Фото: архив «Номер один»

Президент Владимир Путин одобрил законопроект, направленный на обеспечение стабильности российского топливного рынка и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в правила оборота топлива, нюансы акцизного регулирования и корректирует механизм демпфирования для производителей и импортеров нефтепродуктов. Закон призван создать более предсказуемые условия для участников рынка, стимулировать отечественное производство и обеспечить бесперебойные поставки топлива потребителям.

В частности, уточняются механизмы применения акцизов, что позволит более эффективно управлять ценообразованием на топливо. Корректировка демпферного механизма, в свою очередь, направлена на снижение рисков для производителей и импортеров, стимулируя их инвестировать в модернизацию и развитие производства.

Эксперты отмечают, что принятие данного закона является важным шагом в укреплении энергетической безопасности страны и поддержании конкурентоспособности российской нефтеперерабатывающей отрасли.

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