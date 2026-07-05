В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина

В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на пешеходной зоне улицы Ленина. Теперь вместо гирлянды‑сетки, которая оплетала кроны деревьев, появятся светодиодные прожекторы. Их разместят на специальных, отдельно стоящих стойках. Прожекторы будут работать круглогодично.

Мэр города Игорь Шутенков пояснил, что яблони растут, и сетка уже не подходит под их объемы. Специалисты провели анализ эксплуатации прежней иллюминации и пришли к следующим выводам:

Трудоёмкость обслуживания

Монтаж и демонтаж сеток на высоте – это всегда сложная задача для специалистов МБУ «Горсвет». Провода неизбежно путаются в ветвях, процесс занимал недели ручного труда.

Естественный рост деревьев

Яблони живут и дышат. С каждым годом стволы становятся толще, а ветви разрастаются всё шире. Жёсткая структура сетки начинает деформироваться под давлением живой древесины, пережимая ветки и повреждая сами светодиоды. Это приводило к постоянным тратам бюджетных средств на закупку новых комплектов взамен испорченных.

Безопасность и проезжая часть

Улица Ленина – одна из центральных транспортных артерий. Большегрузы и автобусы регулярно цепляли провода, обрывая линии и нарушая эстетику улицы. Более того, свисающие элементы создавали потенциальные аварийные ситуации.

«Почему это отличное решение? Специалистам будет гораздо проще обслуживать подсветку: все работы будут проводиться на уровне человеческого роста, без лестниц и риска падения. Подсветка опустится на уровень глаз пешеходов. В сочетании с новыми цветными светильниками внутри ограждений создаётся уютная, камерная атмосфера для вечерних прогулок. Свет будет стелиться по земле, подсвечивая листву снизу. Работы начнутся в скором времени. Уверен, что обновлённая подсветка деревьев на улице Ленина вам понравится», - прокомментировал Игорь Шутенков.

Градоначальник добавил, что старые сетки‑гирлянды списывать не будут. Их аккуратно перенесут на металлические приствольные ограждения молодых яблонь вдоль улиц Ленина и Сухэ‑Батора.