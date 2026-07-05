Общество 05.07.2026 в 12:26

В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина

Гирлянды‑сетки на кронах заменят на светодиодные прожекторы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина
Фото: администрация Улан-Удэ (скриншот видео)

В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на пешеходной зоне улицы Ленина. Теперь вместо гирлянды‑сетки, которая оплетала кроны деревьев, появятся светодиодные прожекторы. Их разместят на специальных, отдельно стоящих стойках. Прожекторы будут работать круглогодично.

Мэр города Игорь Шутенков пояснил, что яблони растут, и сетка уже не подходит под их объемы. Специалисты провели анализ эксплуатации прежней иллюминации и пришли к следующим выводам:

Трудоёмкость обслуживания

Монтаж и демонтаж сеток на высоте – это всегда сложная задача для специалистов МБУ «Горсвет». Провода неизбежно путаются в ветвях, процесс занимал недели ручного труда.

Естественный рост деревьев

Яблони живут и дышат. С каждым годом стволы становятся толще, а ветви разрастаются всё шире. Жёсткая структура сетки начинает деформироваться под давлением живой древесины, пережимая ветки и повреждая сами светодиоды. Это приводило к постоянным тратам бюджетных средств на закупку новых комплектов взамен испорченных.

Безопасность и проезжая часть

Улица Ленина – одна из центральных транспортных артерий. Большегрузы и автобусы регулярно цепляли провода, обрывая линии и нарушая эстетику улицы. Более того, свисающие элементы создавали потенциальные аварийные ситуации.

«Почему это отличное решение? Специалистам будет гораздо проще обслуживать подсветку: все работы будут проводиться на уровне человеческого роста, без лестниц и риска падения. Подсветка опустится на уровень глаз пешеходов. В сочетании с новыми цветными светильниками внутри ограждений создаётся уютная, камерная атмосфера для вечерних прогулок. Свет будет стелиться по земле, подсвечивая листву снизу. Работы начнутся в скором времени. Уверен, что обновлённая подсветка деревьев на улице Ленина вам понравится», - прокомментировал Игорь Шутенков.

Градоначальник добавил, что старые сетки‑гирлянды списывать не будут. Их аккуратно перенесут на металлические приствольные ограждения молодых яблонь вдоль улиц Ленина и Сухэ‑Батора.

Теги
яблоневая аллея подсветка мэрия Игорь Шутенков

Все новости

В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина
05.07.2026 в 12:26
Бензина станет больше
05.07.2026 в 12:02
Доля низкооктанового бензина в России увеличивается
05.07.2026 в 11:54
В Бурятии психбольной случайно сжег дом, отправив на тот свет своих родителей
05.07.2026 в 11:41
В Бурятии загорелась парикмахерская
05.07.2026 в 11:26
Бурятия передала флаг «Алтарганы» Иркутской области
05.07.2026 в 11:15
В Улан-Удэ наградили победителей творческих конкурсов в рамках «Алтарганы-2026»
05.07.2026 в 10:46
В Бурятии завершились спортивные состязания фестиваля «Алтаргана-2026»
05.07.2026 в 10:36
В Улан-Удэ пропала 79-летняя пенсионерка
05.07.2026 в 10:15
В Иркутске задержали организатора сплава по реке
05.07.2026 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Доля низкооктанового бензина в России увеличивается
Для новых японских, корейских и китайских автомобилей это не очень хорошая новость
05.07.2026 в 11:54
Бурятия передала флаг «Алтарганы» Иркутской области
В Улан-Удэ завершился масштабный праздник
05.07.2026 в 11:15
В Улан-Удэ наградили победителей творческих конкурсов в рамках «Алтарганы-2026»
Лучших участников чествовал председатель Народного Хурала Владимир Павлов
05.07.2026 в 10:46
В Бурятии завершились спортивные состязания фестиваля «Алтаргана-2026»
В церемонии награждения принял участие глава республики
05.07.2026 в 10:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru