В Бурятии завершились спортивные состязания фестиваля «Алтаргана-2026»

Вчера, 4 июля, на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоялись финалы соревнований по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», стрельбе из традиционного лука по сурам «Сур харбаан» и бурятской национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», проходившие в рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026». В состязаниях приняли участие представители Монголии, КНР и регионов России.

Примечательно, что было зафиксировано максимальное количество спортсменов за всю историю проведения «Алтарганы»: в «Сур харбан» – 420, и в «Мори урилдаан» – 181 участник. Порядка 1,5 тыс. человек принимали участие в состязаниях по всем видам спорта.

В абсолютном первенстве по «Һээр шаалган» три финалиста поочередно наносили удары по трем самым крупным и крепким костям. Абсолютным чемпионом стал 15-летний Базарсад Мунхжаргал из Монголии.

В «Сур харбаан» состязались четыре финалиста. По наибольшему количеству набранных очков абсолютным чемпионом признан представитель Забайкальского края Булат Дугаров, повторивший успех своего отца – победителя «Алтарганы-2016».

Абсолютным чемпионом в «Бүхэ барилдаан» стал Зоригто Ухинов из Селенгинского района, продемонстрировавший в главном поединке силу, мастерство и волю к победе.

Абсолютным победителем в национальной игре «Шагай наадан» признана Жаргалма Баторова из Иволгинского района. В шахматах «Шатар» победу одержал Жамсаран Цыдыпов из Улан-Удэ.

В конных скачках «Мори урилдаан» титул абсолютного чемпиона завоевал Дамдин Жалсараев (Республика Бурятия, Иволгинский район). Его жеребец по кличке «Тайфун» первым пришел к финишу под управлением жокея Владислава Миронова.

Помимо этого, названа победительница конкурса красавиц «Дангина» — ей стала стала Оэлун Жагбаева (Республика Бурятия, Закаменский район, показавшая как выдающиеся творческие способности (исполнение бурятского танца и эстрадной бурятской песни) и изящество образа, так и знание традиций и обычаев бурятского народа.

Победители в трех традиционных видах спорта («Һээр шаалган», «Бүхэ барилдаан» и «Сур харбаан») забрали главный приз – «УАЗ Патриот».

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в награждении спортсменов.

«На творческих площадках, конкурсах, выставках и фестивальных мероприятиях приняли участие около 3800 человек. В спортивных состязаниях выступили почти 1500 спортсменов. Установлен и новый рекорд Алтарганы – на старт конных скачек вышел 181 скакун, что стало самым большим количеством участников за всю историю фестиваля. Но главные итоги, конечно, не цифры. Они – в новых знакомствах, в дружеских встречах, в искренних разговорах, в чувстве единства и общей ответственности за сохранение нашего языка, культуры и традиций», - сказал Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии