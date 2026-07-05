Бурятия передала флаг «Алтарганы» Иркутской области

В Улан-Удэ завершился XVI Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2026». Масштабное мероприятие собрало 5300 участников. В Бурятию приехали делегации Монголии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, регионов России, представители 15 национально-культурных автономий бурятского народа.

«Несколько дней наша республика жила этим большим праздником — праздником дружбы, культуры, спорта, творчества и живого общения. И сегодня можно с уверенностью сказать: Алтаргана вновь объединила бурятский народ, где бы мы ни жили. В этом году «Алтаргана» проходит в объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Год единства народов России. И символично, что именно здесь, на бурятской земле, мы ещё раз увидели, насколько важны взаимное уважение, сохранение своих корней и единство людей разных регионов и стран. Сильны наши традиции, сильны мы вместе — большая многонациональная Россия и бурятский народ», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

На церемонии закрытия передали флаг «Алтарганы» Иркутской области. Именно там, согласно принятой очередности, состоится следующий фестиваль в 2028 году. А в 2030 году событие развернется в Забайкальском крае.

«Уверен, что наши соседи достойно примут гостей и продолжат лучшие традиции Алтарганы. Спасибо всем, кто был с нами эти дни. До свидания, «Алтаргана-2026»! До встречи на следующей Алтаргане. Алтаргана наадан мандахань болтогой!», - заключил глава Бурятии.





Фото: правительство Бурятии