Компенсация за приобретённые технические средства для инвалидов

Лилия, г. Улан-Удэ

Обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Средство реабилитации, указанное в программе, можно купить за свой счет и вернуть деньги.Заявление можно подать лично, через законного представителя или по доверенности на Госуслугах, в отделении ФСС или в МФЦ.- паспорт;- индивидуальная программа реабилитации;- фото или сканы документов, подтверждающих расходы;- реквизиты для получения компенсации- счёт карты «Мир»;- счёт, к которому не привязано никакой карты- адрес для получения денег по Почте РоссииЕсли заявление подает представитель, также нужен его паспорт и документ, подтверждающий полномочия. Если средства реабилитации нужны ребёнку, - его свидетельство о рождении.Решение о выплате компенсаций принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги.Важно помнить, что размер компенсации не может превышать стоимость аналогичных средств реабилитации и услуг, предоставляемых региональным отделением ФСС бесплатно.