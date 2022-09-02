Общество 02.09.2022 в 10:05
Компенсация за приобретённые технические средства для инвалидов
Как, куда и какие документы подать, чтобы вернуть деньги
Текст: Номер один
«Ребенку по инвалидности положена специальная ортопедическая обувь. Сказали, что ее можно приобрести самостоятельно и подать документы на компенсацию. Как это сделать?»
Лилия, г. Улан-Удэ
Обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Средство реабилитации, указанное в программе, можно купить за свой счет и вернуть деньги.
Заявление можно подать лично, через законного представителя или по доверенности на Госуслугах, в отделении ФСС или в МФЦ.
Документы, необходимые для подачи заявления:
- паспорт;
- индивидуальная программа реабилитации;
- фото или сканы документов, подтверждающих расходы;
- реквизиты для получения компенсации
В качестве реквизитов могут выступать:
- счёт карты «Мир»;
- счёт, к которому не привязано никакой карты
- адрес для получения денег по Почте России
Если заявление подает представитель, также нужен его паспорт и документ, подтверждающий полномочия. Если средства реабилитации нужны ребёнку, - его свидетельство о рождении.
Решение о выплате компенсаций принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.
Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги.
Важно помнить, что размер компенсации не может превышать стоимость аналогичных средств реабилитации и услуг, предоставляемых региональным отделением ФСС бесплатно.
Лилия, г. Улан-Удэ
Обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Средство реабилитации, указанное в программе, можно купить за свой счет и вернуть деньги.
Заявление можно подать лично, через законного представителя или по доверенности на Госуслугах, в отделении ФСС или в МФЦ.
Документы, необходимые для подачи заявления:
- паспорт;
- индивидуальная программа реабилитации;
- фото или сканы документов, подтверждающих расходы;
- реквизиты для получения компенсации
В качестве реквизитов могут выступать:
- счёт карты «Мир»;
- счёт, к которому не привязано никакой карты
- адрес для получения денег по Почте России
Если заявление подает представитель, также нужен его паспорт и документ, подтверждающий полномочия. Если средства реабилитации нужны ребёнку, - его свидетельство о рождении.
Решение о выплате компенсаций принимается в течение 30 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.
Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги.
Важно помнить, что размер компенсации не может превышать стоимость аналогичных средств реабилитации и услуг, предоставляемых региональным отделением ФСС бесплатно.
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