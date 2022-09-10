В Улан-Удэ делегации Мьянмы представили фонд редких изданий о буддизме

Делегация Республики Союз Мьянма во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном посетила сегодня в Улан-Удэ Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Для гостей подготовили уникальную выставку и представили фонд редких изданий о буддизме на тибетском языке, сообщили в правительстве Бурятии.«Мы презентовали выставку, посвящённую тибетской литературе. Это наше самое сокровенное хранилище - единственное своего рода в мире, многие книги сохранились в единственном экземпляре. Для наших гостей мы развернули выставку, посвящённую буддизму, связям внутри буддийского мира, она подчёркивает наши древнейшие цивилизационные мировоззренческие отношения», - отметил ведущий научный сотрудник и хранитель тибетского фонда ИМБИТ Андрей Базаров.Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН) обладает одним из крупнейших в России и мире собраний старинных книг на тибетском и монгольском языках, архивных документов, технотронных источников – аудиозаписей, фотографий, видеозаписей. Это собрание создавалось на протяжении 100 лет. Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах ЦВРК достигает 100 тыс., на старописьменном монгольском – 7 тыс. В фондах ЦВРК представлены 7 ксилографических и рукописных изданий многотомного буддийского канонического собрания Кангьюр (учения Будды) на тибетском языке.Делегация Республики Союз Мьянма, которую возглавляет премьер-министр, старший генерал Мин Аун Хлаинг, прибыла в Бурятию накануне. Делегации представили промышленный и туристический потенциал республики. В том числе - возможности развития медицинского туризма - диагностические возможности Центра ядерной медицины. Гостям расскажут о ресурсном потенциале и возможностях сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых и развития минерально-сырьевого комплекса.Фото: egov-buryatia.ru