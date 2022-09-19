В Бурятии пройдет уникальный фестиваль "Семейские щи"

Близ Улан-Удэ, в пригородном Тарбатагайском районе, состоится праздник урожая "Тарбагатайский хлебосол". На празднике любой желающий сможет приобрести качественную продукцию от сельхозпроизводителей и сборщиков дикоросов - картофель, морковь, капусту, мед, муку, ягоды и орехи, муку, тушенку и т. д. Хозяином праздника будет такой персонаж, как Урожаевич.Интересной частью фестиваля станет акция, посвященная традиционному русскому блюду - щам. Можно будет отведать настоящие семейские щи, приготовленные по разным старинным рецептам.Намечен флешмоб "Семейская плясовая, хороводная". Для детей и даже взрослых также организуют народные игры и забавы, которые им представят артисты в образах героев из русских народных сказок. Если кто-то умеет играть в лапту, то можно будет сразиться в азартной, активной командной игре.Праздник позволит ближе узнать культуру, быт, историю семейских-староверов, которая порой была, как известно, драматической. В рамках пешеходной экскурсии желающим предложат прогуляться по живописным улицам райцентра Тарбагатай, посетить музей. Урожаевич и тарбагатайцы ждут всех на праздник 24 сентября.