Происшествия 04.08.2026 в 14:44

В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове

Кровавый конфликт произошел в Гремячинске
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове

В Бурятии пьяное застолье бывших одноклассников в Прибайкальском районе закончилось кровавой расправой. 23-летний парень ударил своего товарища топором по голове, но чудом выживший пострадавший все же смог вызвать себе скорую помощь.

Как рассказали в полиции республики, молодые люди сняли дом в Гремячинске и отдыхая там явно перебрали с алкоголем. Во время застолья между ними возник конфликт. Тогда они вышли на улицу, где одному из них стало плохо, и он присел на корточки. В этот момент второй взял топор и ударил его по голове.

Несмотря на тяжелую травму, пострадавший смог вызвать себе скорую, в то время, как его приятель уже дал дёру. Однако далеко уйти ему не удалось и вскоре его задержала полиция. Ранее он был судим за наркотики, добавили в МВД.

Фото: Номер один

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