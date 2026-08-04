В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове

В Бурятии пьяное застолье бывших одноклассников в Прибайкальском районе закончилось кровавой расправой. 23-летний парень ударил своего товарища топором по голове, но чудом выживший пострадавший все же смог вызвать себе скорую помощь.

Как рассказали в полиции республики, молодые люди сняли дом в Гремячинске и отдыхая там явно перебрали с алкоголем. Во время застолья между ними возник конфликт. Тогда они вышли на улицу, где одному из них стало плохо, и он присел на корточки. В этот момент второй взял топор и ударил его по голове.

Несмотря на тяжелую травму, пострадавший смог вызвать себе скорую, в то время, как его приятель уже дал дёру. Однако далеко уйти ему не удалось и вскоре его задержала полиция. Ранее он был судим за наркотики, добавили в МВД.

Фото: Номер один