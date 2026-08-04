Экономика и бизнес 04.08.2026 в 17:36

Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности

В республике зафиксирован низкий уровень административной нагрузки на бизнес
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности
Фото: архив «Номер один»
Бурятия попала в десятку регионов страны по отдельным ключевым направлениям реформы контрольно-надзорной деятельности (КДН). Об этом «Номер один» сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Речь идет о таком разделе, как «Проверки». Он отражает одну из ключевых задач реформы — сохранить низкий уровень административной нагрузки при повышении качества и обоснованности контрольных мероприятий.

Раздел включает такие показатели, как охват субъектов бизнеса проверками, охват микро- и малого бизнеса проверками и долю «технических» отказов прокуратуры от всех отказов по внеплановым проверкам.

По итогам 2025 года максимально возможное количество баллов в данной категории набрали следующие 10 регионов: Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Липецкая область, Кировская область, Челябинская область, Самарская область, Калмыкия, Бурятия и Северная Осетия-Алания.
Теги
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