Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности

Бурятия попала в десятку регионов страны по отдельным ключевым направлениям реформы контрольно-надзорной деятельности (КДН). Об этом «Номер один» сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.Речь идет о таком разделе, как «Проверки». Он отражает одну из ключевых задач реформы — сохранить низкий уровень административной нагрузки при повышении качества и обоснованности контрольных мероприятий.Раздел включает такие показатели, как охват субъектов бизнеса проверками, охват микро- и малого бизнеса проверками и долю «технических» отказов прокуратуры от всех отказов по внеплановым проверкам.По итогам 2025 года максимально возможное количество баллов в данной категории набрали следующие 10 регионов: Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Липецкая область, Кировская область, Челябинская область, Самарская область, Калмыкия, Бурятия и Северная Осетия-Алания.