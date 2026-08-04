Общество 04.08.2026 в 14:48

Жителям Бурятии сообщили о закрытии въезда на Плато Чингисхана

Оба входа на эко-тропу перекрыты
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Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии сообщили о закрытии въезда на Плато Чингисхана
Фото: администрация Иволгинского района

Жителей и гостей Иволгинского района Бурятии предупреждают о временном закрытии въезда на эко-тропу «Ставка Чингисхана». Оба входа на плато перекрыты.

«В связи с активной фазой строительных работ и необходимостью обеспечения безопасности на объекте, а также в целях беспрепятственного проезда строительной техники, производящей работы по обустройству подъездных путей к плато, вход и проезд на территорию плато временно закрыты», - прокомментировали в райадминистрации.

Так, запрещены проход посетителей (пешеходов), проезд личного автотранспорта и нахождение на территории плато посторонних лиц.

Об ориентировочном сроке снятия ограничений пообещали сообщить после завершения активной фазы строительства.

 

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