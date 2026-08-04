Мэрия Улан-Удэ построит две девятиэтажки

Подведомственное мэрии муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» объявило торги на разработку проектов многоквартирных домов в районе Мясокомбината. Стартовая стоимость контракта составляет 25,2 миллиона рублей.Согласно аукционной документации, речь идет о проектах двух одноподъездных девятиэтажек с жилой площадью более 6 тысяч кв. метров. В них должны будут находиться 98 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир. При этом предельная стоимость самого строительства домов должна составлять 964 миллиона, исходя из цены чуть более 156 тысяч рублей за «квадрат».Предполагается, что квартиры в домах будут сданы уже с ремонтом: ламинатом или линолеумом, обоями, межкомнатными дверями, сантехникой и тому подобное. На первых этажах проектируемых домов должны быть предусмотрены квартиры для маломобильных людей и граждан от 70 лет и старше.Проектировщик также должен будет предусмотреть благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения, малых архитектурных форма и площадок общего пользования различного назначения.Сами работы включают в себя разработку проектной и рабочей документации, составление смет и прохождение Госэкспертизы. Все это подрядчик должен сделать до 31 марта 2027 года. Примечательно, что выплату аванса контракт не предусматривает: оплата произойдет только после подписания акта приемки выполненных работ.Новые дома планируют возвести в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым после 1 января 2017 года». Как скоро после разработки проекта начнется их строительство, пока не известно.