Общество 04.08.2026 в 16:11

Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию

Президент страны сказал, что подумает
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Текст: Андрей Константинов
Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию
Фото: скриншот видео
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Красноярск выступил на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Перед началом мероприятия глава государства общался с участниками и финалистами седьмого сезона соревнования.

Одним из участников общения стал ученик 8-го класса школы №25 из Улан-Удэ Слава Казекин. Как сообщили в мэрии, школьник напомнил Владимиру Путину о красоте нашей республики и пригласил в Бурятию. 

Мальчик рассказал, что является единственным финалистом конкурса от республики, что занимается дзюдо и самбо. И задал президенту вопрос: «Что для вас «победа»?».

– Победа – это когда преодолеваешь себя. Вот это – самая большая победа, – ответил Владимир путин, а в ответ на приглашение сказал, что подумает.

Конкурс «Большая перемена» организован в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и является флагманским проектом Движения первых. C 29 июля по 4 августа в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета проходят финальные этапы конкурса. В них участвуют более 800 школьников: ученики с 5 по 7 класс из регионов России и старшеклассники из других стран. Главный приз – возможность отправиться в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.
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