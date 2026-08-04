Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Красноярск выступил на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Перед началом мероприятия глава государства общался с участниками и финалистами седьмого сезона соревнования.Одним из участников общения стал ученик 8-го класса школы №25 из Улан-Удэ Слава Казекин. Как сообщили в мэрии, школьник напомнил Владимиру Путину о красоте нашей республики и пригласил в Бурятию.Мальчик рассказал, что является единственным финалистом конкурса от республики, что занимается дзюдо и самбо. И задал президенту вопрос: «Что для вас «победа»?».– Победа – это когда преодолеваешь себя. Вот это – самая большая победа, – ответил Владимир путин, а в ответ на приглашение сказал, что подумает.Конкурс «Большая перемена» организован в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и является флагманским проектом Движения первых. C 29 июля по 4 августа в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета проходят финальные этапы конкурса. В них участвуют более 800 школьников: ученики с 5 по 7 класс из регионов России и старшеклассники из других стран. Главный приз – возможность отправиться в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.