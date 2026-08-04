В Бурятии потерялись два подростка

В Бурятии полиция разыскивает 14-летних Владислава Ананина и Арсалана Будажапова. Вчера вечером, 3 августа, они самовольно покинули Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и до настоящего времени не вернулись. По имеющейся информации, последний раз подростков видели на автозаправочной станции в Тарбагатайском районе.

Приметы Владислава Ананина: европейской внешности, на вид 10-12 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения. Был одет: футболка серого цвета, шорты черного цвета.

Приметы Арсалана Будожапова: азиатской внешности, на вид 10-12 лет, среднего телосложения, рост 155 сантиметров. Был одет: футболка и шорты черного цвета.

При наличии информации о разыскиваемых или их местонахождении просьба сообщить по телефонам: +7 (902) 161-05-44, +7 (902) 167-78-20 или 102.

Фото: МВД РБ