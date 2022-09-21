Общество 21.09.2022 в 21:15

В Бурятии приступили к реализации задач по частичной мобилизации

Ее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин на территории страны.

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Текст: Номер один
В Бурятии приступили к реализации задач по частичной мобилизации
Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт, сообщили в правительстве республики.

«Речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», - подчеркнул Владимир Путин.

Главам районов республики и руководителям министерств и ведомств поручено оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

«Призванные на военную службу по мобилизации, получают все социальные гарантии и выплаты военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву, а также студенты», - отметил военный комиссар республики  Александр Трубников.

Фото: «Номер один»
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