Общество 22.09.2022 в 14:11

В мэрии Улан-Удэ рассказали как получить субсидию на дрова и уголь

У ее получателей не должно быть задолженности по электроэнергии и вывозу мусора
A- A+
Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ рассказали как получить субсидию на дрова и уголь
Управление социальной защиты населения Улан-Удэ выступило с разъяснениями по поводу получения субсидий на дрова и уголь, а также сообщило, кому она положена.

Субсидия на покупку твердого топлива предоставляется горожанам, которые проживают в неблагоустроенном жилье сроком на 6 месяцев при одновременном наличии гражданства РФ или распространении на иностранного гражданина соответствующего международного договора РФ, основания пользования жилым помещением, регистрационного учета по месту постоянного жительства.

Если в семье есть несколько членов, соответствующих всем условиям предоставления субсидии, то заявителем на субсидию может быть любой из членов семьи.

Расчет размера субсидии производится индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи за шесть последних месяцев перед обращением, установленных величин прожиточных минимумов и т.д.

Субсидия на оплату твердого топлива выплачивается единовременно за шесть месяцев. При этом не должно быть задолженности по электроэнергии и вывозу мусора.

Предельная цена на твердое топливо, установленная Республиканской службой по тарифам, составляет 1352 рублей за 1 кубометр.

Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума, размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.

Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.

В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.


Фото: «Номер один»
Теги
субсидии дрова

Все новости

За мобилизованными жителями Бурятии сохранят рабочие места
22.09.2022 в 14:54
В 11 школах Улан-Удэ изменят формат обучения из-за частичной мобилизации
22.09.2022 в 14:43
Власти Бурятии рассказали о порядке призыва в рамках частичной мобилизации
22.09.2022 в 14:30
Из Бурятии выдворили гражданина Киргизии
22.09.2022 в 14:21
В мэрии Улан-Удэ рассказали как получить субсидию на дрова и уголь
22.09.2022 в 14:11
В Бурятии осужденный за пьянство водитель вновь попался под градусом
22.09.2022 в 14:02
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет новый сезон самым дорогим и масштабным спектаклем
22.09.2022 в 14:00
В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор
22.09.2022 в 13:16
В Улан-Удэ на Гостиных рядах появится детская площадка с батутами
22.09.2022 в 12:53
Бурятия закупит автобусы для трех малых городов
22.09.2022 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
За мобилизованными жителями Бурятии сохранят рабочие места
Указ об этом подписал глава республики
22.09.2022 в 14:54
В 11 школах Улан-Удэ изменят формат обучения из-за частичной мобилизации
На базе этих образовательных учреждений развернули участки оповещения
22.09.2022 в 14:43
Власти Бурятии рассказали о порядке призыва в рамках частичной мобилизации
Информацию об отказе oт пoлyчeния пoвecтки пepeдaдут в cлeдcтвeнныe opгaны
22.09.2022 в 14:30
Из Бурятии выдворили гражданина Киргизии
Мигрант нарушил сроки пребывания в РФ и имел документов на право проживания
22.09.2022 в 14:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru