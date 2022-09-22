В мэрии Улан-Удэ рассказали как получить субсидию на дрова и уголь

В случае непредставления чеков сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату.





Управление социальной защиты населения Улан-Удэ выступило с разъяснениями по поводу получения субсидий на дрова и уголь, а также сообщило, кому она положена.Субсидия на покупку твердого топлива предоставляется горожанам, которые проживают в неблагоустроенном жилье сроком на 6 месяцев при одновременном наличии гражданства РФ или распространении на иностранного гражданина соответствующего международного договора РФ, основания пользования жилым помещением, регистрационного учета по месту постоянного жительства.Если в семье есть несколько членов, соответствующих всем условиям предоставления субсидии, то заявителем на субсидию может быть любой из членов семьи.Расчет размера субсидии производится индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи за шесть последних месяцев перед обращением, установленных величин прожиточных минимумов и т.д.Субсидия на оплату твердого топлива выплачивается единовременно за шесть месяцев. При этом не должно быть задолженности по электроэнергии и вывозу мусора.Предельная цена на твердое топливо, установленная Республиканской службой по тарифам, составляет 1352 рублей за 1 кубометр.Для горожан с доходом ниже прожиточного минимума, размер субсидии исчисляется с применением поправочного коэффициента, равного отношению совокупного дохода к прожиточному минимуму.Получатели субсидии на дрова обязаны представить кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В чеке должна быть указана стоимость за 1 кубометр дров либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, номер телефона.Фото: «Номер один»