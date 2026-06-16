Пропавшая в Улан-Удэ иркутянка нашлась

Жительница Иркутска, пропавшая в Улан-Удэ на прошлой неделе, нашлась – она жива. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Республики Бурятия.

Напомним, 32-летняя иркутянка приехала в столицу региона 8 июня по делам, связанным со своей работой.

10 июня она перестала выходить на связь. Первым тревогу забил ее старший брат. Поисками пропавшей занимались волонтёры и полицейские.

По информации поискового отряда, сегодня пропавшую нашли живой. Подробностей о том, где она пропадала, нет.