Общество 16.06.2026 в 17:00
Пропавшая в Улан-Удэ иркутянка нашлась
Об этом сообщили волонтеры
Текст: Карина Перова
Жительница Иркутска, пропавшая в Улан-Удэ на прошлой неделе, нашлась – она жива. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Республики Бурятия.
Напомним, 32-летняя иркутянка приехала в столицу региона 8 июня по делам, связанным со своей работой.
10 июня она перестала выходить на связь. Первым тревогу забил ее старший брат. Поисками пропавшей занимались волонтёры и полицейские.
По информации поискового отряда, сегодня пропавшую нашли живой. Подробностей о том, где она пропадала, нет.