Общество 16.06.2026 в 17:00

Пропавшая в Улан-Удэ иркутянка нашлась

Об этом сообщили волонтеры
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Текст: Карина Перова
Пропавшая в Улан-Удэ иркутянка нашлась

Жительница Иркутска, пропавшая в Улан-Удэ на прошлой неделе, нашлась – она жива. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Республики Бурятия.

Напомним, 32-летняя иркутянка приехала в столицу региона 8 июня по делам, связанным со своей работой.

10 июня она перестала выходить на связь. Первым тревогу забил ее старший брат. Поисками пропавшей занимались волонтёры и полицейские.

По информации поискового отряда, сегодня пропавшую нашли живой. Подробностей о том, где она пропадала, нет.

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