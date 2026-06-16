ВСЖД перевозит детей электричками к местам летнего отдыха

Восточно-Сибирская железная дорога организует перевозки детей пригородными поездами в летние оздоровительные лагеря и места отдыха. С 1 мая перевезено свыше 130 организованных детских групп, в составе которых находилось почти 4000 пассажиров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Самыми популярными маршрутами в начале лета стали Иркутск-Пассажирский – Слюдянка I, Слюдянка I – Байкал. Для комфортных путешествий длина поездов по этим направлениям в выходные дни увеличена до 10 вагонов.Кроме того, ВСЖД организует перевозки детей пригородными поездами в оздоровительный лагерь «Огоньки» в Иркутской области. В летний период загородный комплекс посетят 1050 человек. Первый рейс состоялся 16 июня, который доставил в лагерь 350 ребят.На отдых юные пассажиры отправляются в сопровождении медиков и полиции.