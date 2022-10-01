Шенгеном сыт не будешь

Сокращение числа выдаваемых шенгенских виз, увеличение срока рассмотрения заявок и повышение консульских сборов — все то, с чем столкнулись россияне в числе новых западных санкций. Забавно, но популярность у россиян поездок в страны Шенгенской зоны низка.В целом за последние пять лет заграничные поездки совершали 23% наших сограждан. Из них 9% посетили страны Шенгенской зоны (Германия, Италия, Испания, Франция и др.), вдвое больше россиян было там, где виза не требуется (17%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного востребованности заграничных поездок среди россиян. Эта востребованность зависит от многих факторов. В числе основных — возраст, уровень образования, самооценка материального положения и степень урбанизированности. Типичные туристы — чаще женщины (25% против 20% среди мужчин), 35 - 44-летние (31%), имеющие высшее или неоконченное высшее образование (37%), довольные своим материальным положением (30%) и проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (48%).Самым востребованным заграничным направлением стала Турция, за последние пять лет там побывало столько же россиян, сколько и в странах Шенгенской зоны вместе взятых — 8% (против 9%). Она не только выигрывает по таким параметрам, как близость, доступность, высокий уровень сервиса и простота въезда, но и входит в ТОП-5 наиболее дружественных России стран.Не выезжали за границу последние пять лет 77% россиян. Среди граждан со средним образованием и ниже сельчан и активных телезрителей таких большинство (90 - 97%, 90% - 96% соответственно).Почему складывается такая ситуация, секрет известный. Сельчанам и завзятым дачникам трудно оторваться от своих грядок, мычащей, хрюкающей и прочей живности. Поди найди желающих присмотреть за хозяйством хотя бы 10 - 12 дней. Поэтому для жителей дальних деревень даже поездка в райцентр – праздник, а в столицу региона – событие.Нет у людей в глубинке и приличных заработков, позволяющих оплатить хотя бы три звезды в Турции или Таиланде. Льготная путевка на местный курорт рассматривается как весьма достойная альтернатива не только зарубежным пляжам, но и отечественным черноморским. Кроме того, для жителей Сибири дорога и логистика поездок в Европу. Добавим сюда силовиков, большинству из которых чужие ривьеры просто закрыты.Хорошо все это? Нет, конечно, но это обыденность для большинства жителей страны.С учетом невысокой востребованности заграничных поездок ожидаема и доля имеющих соответствующие документы. На сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза — только у 2%. В группе тех, кто за последние пять лет бывал за границей, показатели ощутимо выше — 76% и 8% соответственно. Ничего из перечисленного нет у 70% наших сограждан.Похвастаться наличием загранпаспорта могут в основном «типичные путешественники»: 35 - 44-летние (39%), высокообразованные (45%), финансово обеспеченные (37%) и жители обеих столиц (52%). В то же время доля обладателей шенгенской визы в России варьируется лишь в зависимости от места проживания: в Москве и Санкт-Петербурге она есть у каждого десятого (10%), что в пять раз выше среднероссийского показателя.Получать или обновлять загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой (12%). В группе его нынешних обладателей — 20%, каждый пятый. В связи с этим можно предположить, что речь идет, скорее, о замене существующего документа, нежели о получении нового: те, кто путешествовал, продолжат заграничные поездки, а кто не выезжал за пределы России, едва ли сделает это в обозримом будущем. Причем непростая геополитическая ситуация не помеха путешествиям для молодежи 18 - 34 лет (16 - 21%) и жителей мегаполисов (20%).Получать шенгенскую визу в ближайшее время планирует лишь 1% опрошенных, на основе чего можно сделать вывод, что усложнение процедуры выдачи визы коснется в России абсолютного меньшинства граждан.Заметим, никакой заслуги Запада в этом нет еще и в силу того, политическая ситуация мало отличается от времен «санитарного коридора», создаваемого в 20 - 30-е годы прошлого века вокруг молодой страны Советов стараниями того же коллективного Запада. Или времен «железного занавеса», придуманного после Великой Отечественной войны для СССР.Помните, в «Золотом теленке»?«– А как Рио-де-Жанейро? – возбужденно спросил Балаганов. – Поедем?– Ну его к черту! – с неожиданной злостью сказал Остап. – Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.– Ну и дела! – вздохнул Балаганов.– Мне один доктор все объяснил, – продолжал Остап. – Заграница – это миф о загробной жизни, кто туда попадает, тот не возвращается». (Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»).Кстати, Шепетовка (укр. Шепетiвка; польск. Szepetówka, русск. Шепетовка) - город, расположенный на реке Хуска в Хмельницкой области (крае) на западе Украины. Шепетовка является важным железнодорожным узлом с пятью пересекающимися транзитными маршрутами. Находится в 100 километрах от Хмельницкого, областного центра.То ли Остап как в воду смотрел, или просто ирония истории. Именно здесь и могут сейчас начинать разбиваться волны Атлантического океана.Алексей Субботин, «Номер один».