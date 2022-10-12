Общество 12.10.2022 в 10:32

В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России

Его нарисовали на стене школы №5 в Сосновом бору
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
В Улан-Удэ на стене школы №5 нарисовали граффити, посвященное командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковнику Денису Шишову.

Напомним, 24 февраля бригада под его командованием была задействована в начавшейся специальной военной операции на Украине. 26 февраля при форсировании Днепра в районе Каховки части бригады под командованием Шишова отразили 7 атак противника. Получив осколочное ранение в голову, полковник Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

Указом президента РФ от 8 марта за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Денису Шишову было присвоено звание Героя России.

С 18 апреля Денис Шишов является командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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