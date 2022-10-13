Рестораны Улан-Удэ растеряли клиентов

С середины сентября число заказов в дорогих заведениях Улан-Удэ сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связывают это с отъездом части платежеспособных и активных клиентов и возобновлением сберегательной модели поведения жителей Бурятии в связи с частичной мобилизацией.За две недели, когда в России объявили частичную мобилизацию, количество заказов в дорогих ресторанах Москвы со средним чеком выше 1,5 тыс. рублей сократилось на 29% по сравнению с прошлым годом, сообщила РБК со ссылкой на компанию Focus Technologies, специализирующуюся на анализе трафика и поведения посетителей у арендаторов торговой недвижимости.В Бурятии подобные исследования не проводились, однако уже сегодня понятно, что ситуация в сфере дорогих ресторанов намного хуже, чем в Москве. Так, после обострения геополитической ситуации в сентябре в Улан-Удэ закрылся дорогой этнический ресторан «Тала», а другие испытали шоковое снижение спроса.- После объявления частичной мобилизации в некоторые дни мы теряли до 50% от обычного трафика, снизился не только он, но и средний чек, - жалуется представитель одного из дорогих ресторанов Улан-Удэ. - У коллег также ситуация схожая, однако в сегменте бюджетных кафе трафик снизился не так сильно.В свою очередь, руководитель ассоциации «Гильдия рестораторов Улан-Удэ» Тумур Дондуков сообщил, что за две прошедшие недели выручка в ресторанном бизнесе снизилась на 25 - 30%.Как отметил председатель ассоциации, последний раз с подобным падением трафика рестораны сталкивались в ходе локдаунов.- Однако с антиковидными ограничениями, с которыми общепит республики работал почти два года, «отрасль в целом справилась, не растеряв потока постоянных клиентов, - сообщил он. - Кто-то сократил издержки, поменял меню, поднял цены и продолжил развитие, но тогда не было геополитического фактора, но вот сейчас все гораздо сложнее.Как теперь ситуация будет развиваться, предсказать сложно, - говорит Тумур Дондуков, «но в любом случае мы ожидаем и снижения платежеспособного потока клиентов, и, как следствие, падения выручки и возможного закрытия ряда предприятий.По его словам, сегодня многие представители отрасли с тревогой наблюдают за инициативами некоторых чиновников запретить или отказаться от проведения новогодних мероприятий, елок, салютов, корпоративов. Например, от новогодних праздников отказался Санкт-Петербург под предлогом «экономии» денег, которые губернатор собирается направить на покупку защитной одежды для мобилизованных.- Мы полагаем, что отмена праздников под предлогом покупки экипировки неверна по своей сути, тем более минобороны РФ заявило, что формы для мобилизованных достаточно, ведь дети ни в чем не виноваты и праздника их лишать нельзя, - полагает эксперт.Нельзя также лишать рестораны и банкетные залы от проведения новогодних корпоративов. Для них это тоже праздник. Для последних, как отметил Тумур Дондоков, «это вообще редкая возможность заработать в наше время».Рестораторы говорят, что решение проводить или не проводить новогодние корпоративы должны принять сами предприятия.Общественник, председатель «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что снижение посещаемости питейных заведений предсказуемо.- Что вы хотели, когда одну часть здоровых мужиков отправляют в Донбасс, а вторая часть бежит в Монголию? Да и не до праздников сейчас населению, доходы сокращаются, а расходы увеличились, и развлечения попадают под семейный секвестр в первую очередь, - полагает он. Тем не менее, по словам Карнаухова, «за отрасль особо переживать не надо, поскольку она выдерживала и не такое.- Ресторанный бизнес Бурятии переживет и это, тем более что корпоративы и праздники в целом по стране никто не запретит, поскольку для властей лозунг хлеба и зрелищ народу актуален во все времена, - убежден общественник.Фото: «Номер один»