Общество 18.10.2022 в 10:00

Плата за лифт в многоквартирном доме

Все ли обязаны платить за лифт?
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Текст: Номер один
Плата за лифт в многоквартирном доме
Pixabay

Вопрос: «Можно ли не платить за лифт, если живешь на нижних этажах?» 

Алевтина Ивановна, г. Улан-Удэ

Отвечает Минстрой:

- За лифт платят все жильцы дома. Но бывает исключение.

По законодательству РФ лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома. Поэтому для всех собственников помещения обязанность его содержать одинаковая.

Также в общедолевую собственность входят коридоры, холлы, подвалы, лестничные площадки, технические подвалы с инженерных коммуникаций, мусороприёмные камеры, мусоропроводы, котельные, бойлерные, инженерное оборудование.

Исключение может быть, если:

- проведено собрание, на котором присутствовало не менее 50% жильцов;

- принято и задокументировано решение об освобождении части людей от оплаты обслуживания лифта. Решающий голос должен принадлежать минимум 25% собственников;

- решение передано в управляющую компанию дома и одобрено ей.

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