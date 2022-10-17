Жители Улан-Удэ недовольны постоянными панихидами на лукодроме

Центр управления регионом совместно с правительством Бурятии провели прямой эфир с участием министра спорта и молодежной политики Ивана Козырева. В ходе эфира министр рассказал о строительстве новых спортивных объектов, открытии секций при школах, о спортивных возможностях для детей-инвалидов и о многом другом. Не обошлось и без неприятных вопросов.«Постоянно отменяются тренировки на лукодроме из-за панихид (по погибшим в ходе СВО – прим. авт.). Неужели в городе нет других, более подходящих для этих целей залов?», - задал вопрос один из горожан.«Как ни странно, нет таких залов. Мы видим ситуацию и понимаем, что сейчас происходит в нашей стране. И наше министерство, наши спортсмены, наши тренеры, безусловно, не остаются в стороне. Лукодром – это с точки зрения подъездных путей очень подходящая площадка, которая позволяет проводить траурные мероприятия. Часто решения о проведении таких мероприятий принимаются в очень короткое время. Хочется попросить наших граждан набраться терпения. Ведь мы все – граждане нашей страны», - ответил Иван Козырев.Фото: «Номер один»